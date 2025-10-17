新たなラグジュアリー消費者像：アジアの購買者が独立系欧州デザイナーに惹かれる理由

Vetrina Mia Limited

ミラノ（イタリア）- 2025年6月のローンチからわずか5か月足らずで、ベトリーナ ミーアは既に700万人以上の訪問者を集め、1日平均13万人超の購買者を記録している。この驚異的な成長は、長い歴史や世界的な知名度を持つ既存のラグジュアリーハウスと異なり、わずか5か月で達成されたものであり、アジアのラグジュアリー市場において起こりつつある根本的な変化を象徴している。

かつてラグジュアリーの象徴はロゴや価格で定義されていたが、現在の日本、韓国、香港の目の肥えた消費者たちは、より個人的な価値を求めている。それは職人技、感情、そして真正性である。「新しいラグジュアリー」は、見られるためのものではなく、心を動かすためのものである。この変化の中で、ベトリーナ ミーアは自らの存在意義を見出している。

イタリア・ボローニャのブランド、ガンベリーニ バッグの代表作である「マリア バッグ」は、イタリアで製作され、洗練されたハンドクラフトのレザー技術と細部へのこだわりが見事に復活した象徴的な一品です。

過去10年間で、アジアは世界で最もダイナミックなラグジュアリー市場へと成長し、世界全体の売上の約40％を占めるまでになった。しかし近年の調査によると、この地域の消費者は大量生産的なラグジュアリーの均一性に飽き始めている。Vogue Businessによると、購入者は「ブランドよりも製品の品質でラグジュアリーを定義するようになっている」とされ、Bluebell Asia Lifestyle Consumer Profile 2025では、真正性、長期的価値、感情的つながりが購買の主要要因になっていると報告されている。

さらに、McKinseyの「State of Luxury 2025」は、世代的な再編を指摘しており、若年層が誇示的な消費よりも意味、持続可能性、独創性を重視していることを明らかにしている。

これらの変化は、世界でも最も成熟したラグジュアリー市場の一つである日本で特に顕著である。Business Insiderは2024年に「一貫性、職人技、そして“過度なブランド主張より品質を重視する”という姿勢は、日本の消費者が求める控えめで洗練されたラグジュアリーの志向と一致している」と報じた。この文化的背景に根ざした控えめで上質なものへの志向が、アジア全体でより個人的で感情的共鳴を持つ新たなラグジュアリーの潮流を後押ししている。

この潮流は、長らく大手ラグジュアリーメゾンの陰に隠れてきたヨーロッパの独立系アトリエに新たな機会をもたらしている。これらの小規模工房の多くは家族経営であり、何世代にもわたって受け継がれてきた技術を持ちながらも、海外市場にアクセスする手段を持たなかった。彼らの芸術性は限られた顧客層にしか届かなかったが、今、独自性、伝統、そして人の手の温もりを重視するアジアの消費者によって再び脚光を浴びている。

まさにこの分野で、ベトリーナ ミーアは「キュレーター」として、そして「架け橋」としての役割を果たしている。同プラットフォームは、独立系欧州デザイナーに可視性を与え、彼らの物語をアジアの観客に伝えるために設立された。緻密なキュレーション、各地域に合わせたストーリーテリング、そしてシームレスなEC統合を通じて、ベトリーナ ミーアはこれらのブランドにこれまで届かなかった市場での存在感を与えている。掲載されている各コレクションには深い個人的物語があり、伝統的なレザー技術を守るフィレンツェの職人から、伝統を現代的ミニマリズムで再解釈するパリのデザイナーまで、多様な表現が息づいている。

「この成長は単なるトラフィックの数字以上の意味を持っています」とベトリーナ ミーア創設者のケイト・チャンは語る。「それは、アジアの消費者がより意味のあるラグジュアリーを求めていることを示しています。つまり、作り手、素材、そして創造の背後にある感情とのつながりです。私たちは、ヨーロッパのアトリエとアジアの新世代スタイルリーダーの間にその橋を架けることを使命としています。」

実際、ベトリーナ ミーアの成功は、より広範な文化的変化を映し出している。東京やソウルでは、ファッション感度の高い消費者が「発見による独占性」を重視し、自分らしさを表現する隠れた名品を見つける喜びを求めている。香港では、数シーズンではなく何年にもわたり大切にできる物語性のあるタイムレスな作品が支持されている。アジア全域で、親密さ、真正性、物語性への欲求が、誇示的な消費を凌駕しつつある。

ベトリーナ ミーアの前シーズンキャンペーン「Sojourn in Florence」は、この新しい精神を見事に体現していた。イタリアの職人技、地域の伝統、創造の情緒を讃えるものであり、編集的ストーリーテリング、写真、旅を融合させ、アジアのオーディエンスに各アトリエの世界を没入的に伝えた。このような「コンテンツとコマースの融合」は、真正性を基盤とし、ベトリーナ ミーアがデジタル体験を感情的なつながりへと変革した象徴である。

前シーズンのキャンペーンコンセプトは、「フィレンツェをゆったりと旅する滞在」。それぞれのバッグの繊細なディテールを引き立てる、まさにふさわしい舞台でした。上の写真は、ガンベリーニ バッグによる手刺繍のセンターデコレーションです。

業界専門家もこの嗜好の変化に注目している。Business Insiderは「日本の消費者は現在、過剰なブランド主張よりも職人技と品質を重視している」と述べ、「控えめなラグジュアリーが持つ伝統と排他性への感覚」との整合性を指摘している。ベトリーナ ミーアのようなプラットフォームは、この動きを体現し、欧州の小規模ブランドと、日本の洗練された静かな自信に満ちた美意識との間に橋を架けている。

急速な成長と文化的共鳴の深化を背景に、ベトリーナ ミーアはグローバルなラグジュアリーの新勢力として台頭している。単なるマーケットプレイスではなく、現代のラグジュアリーの核心にある誠実さ、職人技、そして人間的なつながりへの回帰を象徴するムーブメントである。



Vetrinamiaについて

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。



公式ECサイト: https://www.vetrinamia.com/ja

TikTok: https://www.tiktok.com/@vetrinamia

YouTube: http://www.youtube.com/@vetrinamia_official

Instagram: https://www.instagram.com/vetrinamia_official