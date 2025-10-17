セントラル総合開発との共同マンション事業「クレアネクスト別府四丁目」でシリーズ初の「ZEHーM Ready」採用

株式会社クラフティア

セントラル総合開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：田中洋一、以下「セント

ラル総合開発」）と株式会社クラフティア（本社：福岡市中央区、代表取締役社⾧執行役員：石橋和

幸、以下「クラフティア」）は、共同事業による新築分譲マンション「クレアネクスト別府四丁目」に

おいて、クレアシリーズ初、また九州初となる「ZEH-M Ready（ゼッチ・マンション・レディ）」を

採用いたします。

ZEH-M Ready とは、住まいの断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムを導入することで、快適な室内環境を維持しながら大幅な省エネルギーを実現し、共用部も含めたマンション全体で一次エネルギー消費量を50％以上削減※２することを目指したマンションのことです。

セントラル総合開発グループは、マンションデベロッパーとして住まい・まちづくり・くらしに重要

な役割を担っており、社会的意義・使命をしっかりと果たすことが街街のさらなる発展と持続可能な社

会の実現につながるものと考えております。今後も地球温暖化防止等の環境配慮や多様な付加価値創造

を意識し、ZEH マンションの供給等にも積極的に取り組むことなどを通じて、SDGs の達成に貢献して

いきます。

クラフティアグループは総合設備業として80 年以上にわたり社会インフラの整備と快適な環境づく

りに貢献してまいりました。 2025 年10 月には、旧社名「株式会社九電工」から「株式会社クラフティア」へと商号を変更し、技術革新と挑戦を象徴する新たなステージへと歩みを進めています。 社名

「KRAFTIA」には、九州発の歴史と技術力（CRAFT）、革新（INNOVATION）、実行力（ACTION）を融合させ、未来のフロンティアを切り拓くという決意が込められています。また、本年4 月から新たに不動産事業部を新設し、分譲マンション事業をはじめ、都市開発・資産運用など多角的な不動産ビジネスへの展開を加速させています。これらの取り組みを通じて、快適で安全な住環境の創出のみならず、都市の価値向上や地域社会の持続可能な発展にも寄与してまいります。

「クレアネクスト別府四丁目」（福岡市城南区別府四丁目５番、地上6 階建、総戸数36 戸）は、セ

ントラル総合開発・クラフティアグループの新築分譲マンション共同事業の第６弾になります。

九州初の＜ZEH-M Ready×低炭素建築物＞ダブル認定、さらにエネファーム導入という未来仕様の

高い環境性能を備えたレジデンスです。

※1（株）九州産業研究所の調査・捕捉に基づく分譲マンションデータの範囲内（2025 年4 月8 日時点でHP がある物件までが対象）

※2 平成28 年（2016 年）省エネ基準による「暖房」「冷房」「換気」「照明」「給湯」の基準一次エネルギー消費量との比較

(1)九州初の「ZEH-M Ready」取得予定

(2)「低炭素建築物新築等計画認定」取得予定

(3)全戸南向き

(4)敷地内駐車場100％超、EV 車対応コンセント設置

(5)各住戸玄関前に専用宅配ボックス、バルコニーに専用防災倉庫を設置

(6)太陽光発電システムおよび蓄電池設備、エネファームを導入

(7)セントラル総合開発・クラフティアグループの新築分譲マンション共同事業第６弾

■物件概要

所在地 福岡県福岡市城南区別府四丁目5 番（地番）

交通 福岡市地下鉄七隈線「別府」駅徒歩7 分

敷地面積 1,868.21 平方メートル

構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上6 階建

総戸数 36 戸

専有面積 58.61 平方メートル ～128.32 平方メートル （専用宅配ボックス面積・防災倉庫面積含む）

間取り 2LDK、3LDK、4LDK

竣工予定 2026 年8 月下旬（予定）

入居・引渡 2026 年9 月下旬（予定）

〔本件に関するお問い合わせ〕

セントラル総合開発株式会社 IR 担当 TEL：03-3239-3611

株式会社クラフティア 担当 TEL：050-6861-1201

〔本物件に関するお問い合わせ〕

「クレアネクスト別府四丁目」マンションギャラリー TEL：0120-062-065

公式ホームページ https://befu.clare.jp/

以 上