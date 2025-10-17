こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【帝京平成大学・筑波大学】ラグビー選手のパフォーマンスを定量化し膝関節外傷リスク因子を特定
帝京平成大学の大垣 亮 准教授（人文社会学部 トレーナー・スポーツ経営コース）と、筑波大学の中田 由夫 教授（体育系）、小倉 彩音さん（スポーツ医学学位プログラム 3年制博士課程3年）は、ラグビー選手の身体パフォーマンスを事前に定量化し、その後発生する膝関節外傷のリスク因子を検討。股関節内旋最大筋力の対称性の高さと股関節伸展最大筋力の高さが膝関節外傷のリスク因子として特定されました。
【概要】
ラグビーでは、重篤なけがの一つに膝関節外傷があります。その予防策を講じる上で、競技中のどのような身体パフォーマンス（身体接触、筋力、バランスなど）が、重症度の高い膝関節外傷に影響を及ぼすかを明らかにすることが重要です。本研究では、これまで報告されてきた横断的なパフォーマンス評価のみならず、定量的パフォーマンスデータと疫学的外傷調査を用いて縦断的に膝関節外傷のリスク因子を検討しました。
男子大学ラグビー選手79人について、2023年の1シーズンにわたり調査を行いました。プレシーズンにパフォーマンステストとして、筋力、バランス、動作エラーに関するベースラインデータを測定するとともに、全期間で記録された外傷データに基づいて、対象期間中の外傷の発生率、重症度、外傷による負担、受傷メカニズムについて評価したところ、58人がリスク因子の調査対象となり、15件の膝関節外傷（13人：うち2人が2回受傷）が特定されました。分析の結果、直接的な身体接触による受傷が、高い重症度および負担と関連していました。また、股関節内旋最大筋力の対称性の高さと、股関節伸展最大筋力の高さが、膝関節外傷のリスク因子となりうることが明らかとなりました。
本研究成果は、日々のパフォーマンスやコンディション管理の重要性を支持し、外傷予防およびリハビリテーションの指標となると期待されます。
【研究代表者】
筑波大学体育系
中田 由夫 教授
小倉 彩音（スポーツ医学学位プログラム 3年制博士課程3年）
帝京平成大学人文社会学部
大垣 亮 准教授
【研究の背景】
ラグビーは、身体接触、筋力、バランスなど試合中にさまざまな高強度身体パフォーマンスが要求されるため、外傷発生率が高い競技です。中でも膝関節外傷は発生率、離脱日数で示される重症度、およびこれらの積によって示される外傷の負担において特に深刻な問題となっています。これまで、横断的な（ある時点での多様な集団からデータを収集する）パフォーマンス測定や、その指標に関する報告はありましたが、外傷とパフォーマンスの関連性を縦断的に（同じ対象者から継続してデータを収集する）検討した研究は限られています。
膝前十字靱帯再建術後のスポーツ復帰評価に用いられるパフォーマンステストには、膝関節機能の包括的な評価指標が含まれており、広く活用されています。このような確立されたパフォーマンステストを用いて膝関節外傷のリスク因子を予測することは、効果的な外傷予防戦略の構築において重要な意義を持つと考えられます。
そこで本研究では、パフォーマンステストを用いてラグビーに特異的なパフォーマンス指標を定量化し、膝関節外傷に関連するリスク因子を検討しました。
【研究内容と成果】
本研究では、79人の男子大学ラグビー選手について、2023年2月から12月までの1シーズンにわたり調査を行いました。まず、各選手はベースラインとして、1）筋力：maximal isometric voluntary contraction（MVC）注1)とsingle-limb hop test注2)、2）バランス：Balance Error Scoring System注3)とY Balance Test-Lower Quarter注4)、3）動作エラー：Landing Error Scoring System注5)を測定しました（図１）。筋力については、下肢の機能評価に用いる対称性指数（Limb Symmetry Index；LSI）注6)を算出しました。また、全期間における外傷データは、チームドクター（整形外科医）およびアスレティックトレーナーによって記録され（疫学的外傷調査）、これに基づいて、膝関節外傷の発生率注7)、重症度注8)、外傷による負担（Burden）注9)を求めました。