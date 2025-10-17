こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】広がる学び、つながる笑顔。京都産業大学で特別な一日を―地域と大学をつなぐ体験型イベント「サタデージャンボリー」を開催―
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、地域の皆さまに大学をより身近に感じていただくため、キャンパスを開放した交流イベント「サタデージャンボリー」を2025年9月27日（土）に開催しました。未就学児から中学生まで約1900名が参加し、遊びと学びを楽しめる多彩なプログラムなど、地域と大学のつながりを深める一日となりました。
イベント当日は、京都市北区役所および京都北山丸太生産協同組合と連携し、京都府の木「北山杉」の端材を使った人形づくり体験を実施。参加者は森林資源の循環利用やウッドチェンジの重要性を学びながら、オリジナル作品を制作しました。
また、神山天文台での宇宙体験、デジタルお絵描きアトラクション、スポーツ体験（空手・陸上ほか）など、子どもから大人まで楽しめるプログラムを多数展開。学生団体や教員によるワークショップやステージも盛況で、参加者の笑顔があふれるイベントとなりました。
【イベント参加者の声】
毎年「サタデージャンボリー」に参加していますが、未就学児でも楽しめるイベントが多く、普段行く機会がない「大学」で遊べることもあり、子どもたちも毎年楽しみにしています。今年も、体験型のイベントが充実していて、特に「北山杉」の人形作り体験やレーザーカッターで葉っぱに彫刻を施すワークショップは、大人も子どもと一緒に楽しめました。また、各イベントを運営している大学生の皆さんが子どもたちにとても優しく接してくださるので、子どもたちも安心して参加でき喜んでいました。
【開催概要】
日時：2025年9月27日（土）10:00～15:30
会場：京都産業大学（京都市北区上賀茂本山）
対象：地域住民、未就学児～中学生、一般の方
入場：無料
主催：京都産業大学
後援：京都市教育委員会
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
＜関連リンク＞
・サタデージャンボリー特設サイト
https://www.kyoto-su.ac.jp/collaboration/sjamboree/
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
