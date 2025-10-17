こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【龍谷大学】映画公開直前！「ブルーボーイ事件」特別試写会＆スペシャルトークを開催 －男でも女でもなく、私は私です－ ＜11月6日（木）15時30分～／龍谷大学深草キャンパスにて＞
【本件のポイント】
・1960年代の日本で実際に起きた「ブルーボーイ事件」を題材にした映画を、11月14日の全国公開に先駆けて、龍谷大学で
特別上映。
・監督の飯塚花笑さん、主演の中川未悠さんに加え、トランスジェンダー支援・教育の分野で活躍する龍谷大学卒業生・西田
彩さんが登壇。
・映画を通じて、学生・地域・一般市民が共に学び語り合う場を創出。
【本件の概要】
龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター（YSBRC）は、映画『ブルーボーイ事件』の公開に先立ち、特別試写会とスペシャルトークを開催します。本作は、1960年代の高度経済成長期、国際化に向け売春の取り締まりを強化する中で起きた「ブルーボーイ事件」を題材に、当時の社会が抱えていた性と法、そして人権の問題を真正面から描いた作品です。
上映後には、監督の飯塚花笑さん、主演の中川未悠さん、そしてトランスジェンダーのコミュニティと長年関わり、複数の大学でセクシュアリティに関する授業を担当する西田彩さん（龍谷大学卒）を迎え、作品を通じて「多様な性」と「生きることの尊厳」について語り合うトークセッションを実施します。
本イベントは、一般、学生、教職員の方を対象に無料で公開します。ぜひご参加ください。
日 時：2025年11月6日（木）15：30～18：30（予定）
15：30～ 映画上映 ［休憩15分］／17：30～ トークセッション
会 場：龍谷大学深草キャンパス 成就館4階メインシアター（〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67）
登 壇 者：飯塚花笑（監督）／中川未悠（主演）／西田彩（本学卒業生）
参 加 対 象：一般、学生、教職員
参 加 費：無料
主 催：龍谷大学・株式会社ワールド・コラボ・ジャパン
協 力：日活株式会社
龍谷大学では、「性のあり方の多様性に関する基本指針」を策定しており、建学の精神に根ざして性的指向や性自認、性表現などを理由とした差別や偏見を克服し、だれもが自分らしく安心して過ごすことのできるキャンパスをめざして取り組みを進めています。
（詳細） https://www.ryukoku.ac.jp/shukyo/committee/sexual_minority.html
