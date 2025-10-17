こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌学院大学 陸上競技部 第57回全日本大学駅伝対校選手権大会に向け壮行会を開催！
札幌学院大学（北海道江別市 学長：菅原秀二）陸上競技部は、8月16日(土)に開催された「第37回北海道大学駅伝対校選手権大会兼第57回全日本大学駅伝対校選手権大会北海道地区予選会」において、８連覇を達成し、11月2日(日)に開催される「秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会」への出場権を獲得しました。（８大会連続32回目）
ついては、札幌学院大学では、陸上競技部の秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会出場を激励すべく、下記のとおり壮行会を開催いたします。
【第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 壮行会】
日時
2025年10月23日（木） 12：30～13：00
内容（予定）
１．開会
２．選手紹介
札幌学院大学陸上競技部 監督 鹿内 万敬
３．激励の言葉
・札幌学院大学 学長 菅原 秀二
・札幌学院大学体育会 常任委員長 前谷 碧人（法学部法律学科２年）
４．タスキ授与
・札幌学院大学 学生部長 坂口 勝幸
５．決意表明
札幌学院大学陸上競技部 主将 江川 豪生（法学部法律学科４年）
６．閉会
場所
札幌学院大学 新札幌キャンパス １階 社会連携センター前
（北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1）
▼本件に関する問い合わせ先
札幌学院大学 企画政策課
住所：北海道江別市文京台11番地
TEL：011-386-8111
メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/