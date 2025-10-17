こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
崇城大学 第14回「つまようじタワー耐震コンテスト」高校生大会開催
このたび、第14回「つまようじタワー耐震コンテスト高校生大会」を下記の通り開催いたします。これは、参加する高校生に、ものづくりと建物の耐震性への関心を高めてもらうことを目的としています。
このコンテストは、30cm四方の台座に、"つまようじ"と木工用ボンドだけを使って製作したタワーを固定し、振動を加えながら徐々におもりの数を増やし、倒壊しない最も耐震性のあるタワーを優勝とする競技です。つまようじ接着技術の差や独自のアイデアで勝敗が分かれ、会場全体が白熱し、熱気に包まれます。
今年は熊本県内外の高校から、2日間あわせて計２６校９０チームが参加します。
熊本地震や能登半島地震をきっかけに興味が拡大し、建築物の「耐震性」について考える貴重な機会となっています。ぜひ取材をお願い致します。
※開催は2日間ですが、取材は10月26日(日)のみとさせて頂きます。
記
【日 時】
カテゴリーⅠ：2025年10月26日(日) 12：00～
【プログラム】
12：00～13：00 作品受付(J号館2階製図室)
13：10～13：20 特別賞審査
13：30～15：30 耐震コンテスト（構造物実験棟）
終了後 表彰式
【場所】
崇城大学 池田キャンパス（熊本市西区池田4丁目22－1）
建築学科棟 構造物実験室（J号館南側）
【参加数】
▼カテゴリーⅠ（普通高校１８校５７チーム）
鹿本高校、阿蘇中央高校、都城西高校（宮崎）、八代清流高校、致遠館高校（佐賀）、熊本高校、慶誠高校、済美高校（愛媛）、熊本農業高校、武雄高校(佐賀)、熊本学園大学付属高校、ルーテル学院高校、朝倉高校（福岡）、宇土高校、松橋高校、第二高校、文徳高校、菊池高校 （順不同）
【補足】 10月25日(土)は下記の高校が出場
▼カテゴリーⅡ（主として工業系専門高校９校３３チーム）
小川工業高校、球磨工業高校、熊本工業高校、三池工業高校（福岡）、大川樟風高校（福岡）、玉名工業高校、文徳高校、八女工業高校(福岡)、真和高校 （順不同）
◇大会ホームページ： https://www.arch.sojo-u.ac.jp/tcon/
※Youtube："つまようじタワー"で検索すると、過去のコンテストムービーが視聴できます。
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 工学部 建築学科
秋元一秀
TEL：096-326-3864
メール：akimoto@arch.sojo-u.ac.jp
