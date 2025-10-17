こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名古屋大学】カラオケ感覚で漫才を演じられる「漫才カラオケ」開発！画面の指示に従うだけでプロのようなボケ・ツッコミを体験
【本研究のポイント】
・画面の指示に従うだけで、漫才の未経験者でも２人組で漫才を演じることができる「漫才カラオケ」を開発した。
・漫才ネタの台詞や演じ方を画面上に提示することで、ユーザはネタを暗記する必要なく、漫才特有の間や抑揚などで漫才の実演を体験できる。
・漫才を観て楽しむだけでなく「演じて楽しむ」という新しいエンタテインメントの創出につながる。
・カラオケ店への導入などを通じて、従来のカラオケ楽曲と同様に、ネタの権利を持つ漫才師らに収益が入る仕組みが生まれる可能性もある。
【研究概要】
名古屋大学大学院工学研究科の小松 駿太 博士前期課程学生、窪田 智徳 助教、小川 浩平 准教授らの研究チームは、未経験者でも漫才を演じ、聴衆の笑いを引き出すことを可能にする漫才実演支援システム「漫才カラオケ」を提案・開発しました。
漫才を演じることは、ネタの暗記や、笑いを引き出すための表現技術（間や抑揚など）が必要なため、容易ではありません。本システムでは、漫才ネタの台詞に加え、抑揚・感情表現・動作・タイミングといった非言語情報もカラオケ画面のように提示することで漫才実演を可能にします。
漫才カラオケを実際に使用してもらう実験により、未経験者でもスムーズに漫才を演じることができ、聴衆はその漫才を面白く感じられることを確認しました。さらに、漫才を実演した参加者から「聴衆を笑わせることは気持ちよかった」、「自分が面白い人間であるかのような錯覚を覚えた」といった実演の楽しさを示唆するコメントも得られました。
本研究は、カラオケや飲み会などの場で、漫才を「演じて楽しむ」新しいエンタテインメント体験の創出につながります。例えば、プロの漫才師のネタを演じる体験ができる応用が考えられます。漫才カラオケが将来的にカラオケ店などに導入されれば、従来のカラオケ楽曲と同様に、ネタの権利を持つ漫才師や作家へ収益が還元される仕組みが生まれることも期待できます。
本研究成果は、2つの学会で発表されました。
・エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2025（対話発表賞を含む5つの賞を受賞）
・The 24th IFIP International Conference on Entertainment Computing
【研究背景】
漫才は日本で人気の演芸ですが、その楽しみ方は主に「鑑賞」することでした。一方で近年、M-1グランプリのアマチュア参加者が増加するなど、自ら「演じる」ことへの関心も高まっていることがうかがえます。また漫才を演じることが、コミュニケーション能力の向上につながる可能性も報告されています。
しかし、漫才を演じることは、ネタの暗記や、笑いを引き出すための表現技術（間や抑揚など）が必要なため、容易ではありません。
そこで本研究は、未経験者でも漫才を演じ、聴衆の笑いを引き出すことを可能にする漫才実演支援システム「漫才カラオケ」の実現を目指しました。
【研究内容と成果】
本研究では、漫才ネタの台詞や演じ方を提示することで未経験者でも漫才を演じることを可能にする漫才カラオケを開発し、実際に未経験者が漫才を実演できるかを検証しました。
漫才カラオケではツッコミ役とボケ役の2人のユーザに対して、以下の情報を画面上にリアルタイムに提示します。
l 台詞：発話する内容をツッコミ役・ボケ役に分けて提示
l 抑揚：台詞の音程を文字の縦位置（5段階）で提示
l 感情：喜怒哀楽の4種類を文字フォントや視覚エフェクト（怒りマークなど）で提示