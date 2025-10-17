こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名古屋大学】名古屋市と国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学との連携・協力に関する包括協定の締結
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学（総長：杉山直）と名古屋市（市長：広沢一郎）は2025年10月10日、相互に緊密な連携・協力による活動を推進し、市民生活の幅広い分野において、市民サービスの一層の向上、地域の活性化などに取り組むことにより、世界中の人々をひきつける「魅力あふれる名古屋」を目指し、相互の持続的な発展を図ることを目的として、包括連携協定を締結しました。
本協定は、相互に緊密な連携・協力による活動を推進し、市民生活の幅広い分野において市民サービスの一層の向上や地域の活性化などに取り組むことにより、国内外から人々をひきつけ、相互の持続的な発展を目指すものです。
本協定では「地域における多文化共生の推進」「地域強靱化に向けた調査・研究、防災啓発・人材育成等の産学官連携の推進」「スタートアップ支援をはじめとしたイノベーションの創出促進」を取り組みの柱とし、協議のうえ定めた連携事項の実現に向け、それぞれの持つ資源を有効に活用しながら協力して事業を展開していきます。
この協定により、名古屋大学と名古屋市は、教育・福祉・環境・まちづくりなど多分野にわたる連携を深め、魅力と活力にあふれ世界から人や企業をひきつける「魅力あふれる名古屋」の実現を目指します。
＜具体的な連携項目＞
名古屋市総合計画に示す5つの都市像を踏まえ、双方協議のうえ定めた連携事項の実現に向け、連携・協力する。公民連携の推進、市施策広報への協力など、幅広い分野において、それぞれの持つ資源を有効に活用しながら、協力して事業を展開していく。
＜協定に基づく取り組みの柱＞
○地域における多文化共生の推進に関する協力
○地域強靱化に向けた調査・研究、防災啓発・人材育成等の産学官連携の推進
○スタートアップ支援をはじめとしたイノベーションの創出促進に関する協力
▼報道連絡先
名古屋大学総務部広報課
TEL： 052-789-5773
FAX： 052-788-6272
E-mail： kouho@t.mail.nagoya-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/