東京都市大学が新たな研究者ポータルサイト「Pure」を開設 ― オープンアクセスを推進
東京都市大学（東京都世田谷区、学長：野城智也）は、Elsevier（エルゼビア）社の研究情報管理システム「Pure」を活用し、同大専任教員の研究成果（論文や研究データ）等に誰もが自由にアクセスできる新たな研究者ポータルサイトを開設しました。
既存の各種研究者データベースと連携し、研究活動を多角的に把握・分析する機能を備え、研究者と利用者の双方にとって利便性の高いサイトとなっています。このツールを通じて、同大教員の研究内容をより身近に知ることができ、学内外での共同研究や新たな交流のきっかけとなることが期待されます。
【本件のポイント】
●「Pure」は、オランダを本拠とする国際的な学術出版社のElsevier（エルゼビア）社が提供する研究情報管理システムで、世界48か国、350を超える機関の研究管理に使用されている。
●世界最大級の抄録・引用文献データベース「Scopus」や、国内最大級の研究者情報データベース「researchmap」等と連携し、様々なデータソースからリサーチ情報をシームレスに収集できる。
●英語版サイトの実装はもちろん、「SDGs分野別の研究成果」「社会的なインパクト」「研究者ネットワーク」等の可視化や、論文から抽出したキーワードの自動表示など、国際的な連携・研究戦略の推進や、学内外の研究連携を促進するツールとなっている。
●本件は、東京都市大学のオープンアクセス化推進に伴い、2024年度に採択された「オープンアクセス加速化事業」補助金（文部科学省）の事業計画に基づき導入したものである。
■東京都市大学 研究者ポータルサイト「Pure」
https://research.tcu.ac.jp/ja/
■参考
・研究情報管理システム「Pure」： https://www.elsevier.com/ja-jp/products/pure
・文部科学省「オープンアクセス加速化事業」： https://www.tcu.ac.jp/news/all/20240722-58922/
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報部 企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
TEL：03-5707-0104
E-mail：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/