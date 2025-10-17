こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆阪神淡路大震災から30年。約1万人が参加、近隣住民とともに防災を学ぶ◆ 関西大学で「関大防災Day2025～広がれ！みんなの安全・安心！～」を実施 【日時】10月23日（木）12：00～15：00【場所】千里山キャンパス内各所
関西大学ではこのたび学生・教職員・近隣住民ら約1万人が参加する大規模防災訓練「関大防災Day2025 ～広がれ！みんなの安全・安心！～」を、10月23日（木）12：00から7キャンパス（千里山・高槻・高槻ミューズ・堺・吹田みらい・北陽・梅田）および東京センターにて実施します。
【本件のポイント】
・学生、教職員近隣住民も交えた約１万人による大規模防災訓練＆炊き出し訓練＆防災イベント
・企業、団体による防災啓発ブースの設置や消火放水体験、降下避難などの実践型イベントを実施
・本学心理相談室主催の特別講演会も開き、災害時の心のケアについても学ぶ
■「関大防災Day」とは
「地域防災力の向上」および「本学構成員の防災意識の向上」を目的として、2010 年から実施し、今年で 16回目の開催となる本学独自の防災啓発行事です。阪神淡路大震災から30年。地域とともに命と心を守る取り組みがこれまで以上に重視されています。授業中にマグニチュード7.6（震度6強以上）の巨大地震「上町断層直下地震」が発生したと想定し、学生・教職員の身の安全確保から、安否確認に至るまでを、本学オリジナルの「地震対応マニュアル」に基づいて実施。地元自治体・民間企業などとも連携し、防災訓練のみならず、地域防災に役立つ体験ができる防災イベントなど、多方面から防災啓発を図ります。
■ 防災イベント（千里山キャンパス）の内容 ※詳細は下部ご参照
本学に備蓄している備蓄食を使った炊き出し訓練をはじめ、火災発生時の煙体験、災害対策用品や保存食などを紹介する防災啓発ブースの設置、消火器・消火栓体験、降下型の避難器具体験、災害用備蓄倉庫見学ツアー、日本赤十字社による救命手当体験、本学心理相談室による特別講演会など、防災に関連した様々なイベントを実施します。
＜「関大防災Day2025」の概要（千里山キャンパス）＞
【日 時】10月23日（木）正午から （1）地震避難訓練・安否確認訓練 （2）防災イベント
【場 所】関西大学千里山キャンパス内各所など
【参 加 者】 本学学生・教職員・地域住民 約1万人
【協力団体】吹田市危機管理室、日本赤十字社大阪府支部
■「関大防災Day2025」 の詳細
【地震避難訓練・安否確認訓練】（全7キャンパスおよび東京センター共通）
○ 地震避難訓練（12：00～12：10 頃）・安否確認訓練（12：00 頃～翌日 17：00）
2時限目の授業中、12：00 に地震音を放送。地震発生時の初動から各種電子ツールを用いた安否確認までのシミュレーションを実施。年1回と限られた訓練において、安否確認の回答方法を体験し、有事の際の実効性を高める。
【主な防災イベント】（千里山キャンパス）
➀避難器具体験（12：00～15：00） ＠尚文館
垂直降下型の避難器具を使用して、降下避難を体験。
②消火器使用・消火栓放水体験（12：00～15：00） ＠総合図書館裏
消火器を使用しての消火訓練、屋外消火栓を使用した放水訓練等、実際の消火作業を体験。
③非常用階段避難車体験・煙体験（12：00～15：00） ＠悠久の庭
災害発生時、エレベーターが使えない状況で歩行困難者の階段避難をサポートする装置を体験。吹田市消防本部の協力を得て人体に無害な煙を発生させ火災発生時の状況体験も実施。
④炊き出し訓練（12：00～配給予定数終了まで） ＠総合図書館前
本学にてローリングストックを行っている備蓄食を利用し、2,000食を来場者に配給。