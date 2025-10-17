こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本の伝統的スーパーフード“納豆”のパワーを、もっと手軽に。1粒に納豆4パック分*6,000FUの「納豆キナーゼ」で健康習慣をサポートするサプリメントを新発売
レバンテ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、日本の伝統的な健康食品である納豆の有用成分「納豆キナーゼ」を1粒に6,000FU（納豆約4パック分*）凝縮したサプリメントを、2025年10月18日(土)に発売します。 「健康のために納豆を毎日食べるのは大変」「ニオイや食感が苦手」といった方でも手軽に続けられる新習慣として、年齢とともに変化を感じ始めた世代の、前向きで健やかな毎日を応援します。
【背景】
近年、医療費の増大や高齢化等を背景に、自身の健康と向き合い、セルフケアを行う意識が社会的に高まっています。多くの方がコンディションの変化や健診結果をきっかけに健康を意識し始める一方で、多忙なライフスタイルから「対策を続けるのが面倒」「時間がない」といった壁に直面し、健康習慣の継続に難しさを感じています。
そうした中、日本の伝統的な健康食材である納豆の力で、多忙な現代人の健康習慣をサポートしたい。そんな想いから、「手軽さ」と「続けやすさ」を追求し、本製品は生まれました。
【日本の伝統食品から生まれた健康成分「納豆キナーゼ」とは？】
納豆キナーゼは、納豆のネバネバ部分に含まれるタンパク質分解酵素のことで、納豆菌が発酵する過程で生まれます。毎日の健康維持や年齢とともに気になる数値をサポートする成分として注目されています。
【製品特長】
手軽に、効率よく。スムーズな毎日を支える品質へのこだわり
◼️業界最高水準の配合量！1粒に6,000FU（納豆4パック分）凝縮
1日分の摂取量目安である1粒に納豆1パック分の約4倍量に相当する6,000FUの納豆キナーゼを凝縮しました。納豆特有の匂いや粘りが苦手な方でも、毎日手軽に、そして経済的に必要な成分を効率よく摂取いただけます。
*納豆1パック（50g）に含まれる納豆キナーゼを1,500FUとして換算
◼️生きた乳酸菌を1,000万個配合
健康の土台づくりには内側からの環境整備が不可欠です。1粒に1,000万個の生きた乳酸菌を配合し、毎日のすっきりと健やかな生活を支えます。
◼️ 乳酸菌を含めた厳選25種類のサポート成分をプラス
納豆キナーゼの働きを補助するため、青魚由来のEPA・DHAやGABAをはじめ、古くから伝わる25種類の植物由来成分・栄養成分を厳選配合。多角的なアプローチで健やかな生活をサポートします。
（25のサポート成分内容）
乳酸菌、DHA、ショウガ、亜麻仁油、アムラエキス、GABA、イチョウ葉、ルチン、イヌリン、ヘスペリジン、エラスチン、ナイアシン、パントテン酸、EPA、ヒハツエキス、難消化性デキストリン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、葉酸、ビタミンA、ビタミンD
＜安全性へのこだわり＞
気になる成分を徹底除去
本製品の納豆キナーゼ原料は、過剰摂取による血液凝固に関与する「ビタミンK2」、および「プリン体」を除去した安全性の高いサポート原料です。
安心の国内製造
お客様に毎日安心してお召し上がりいただくために、国内のGMP認定工場で製造しています。原材料の受け入れから製品の出荷に至るまで、厳しい基準に基づいた品質管理を徹底しています。
【製品概要】
商品名：レバンテプレミアム 納豆キナーゼサプリ
名称：納豆菌培養エキス末含有食品
内容量：16.2g（540mg×30粒、約30日分）
価格： 3,240円（税込）
発売日：2025年10月18日
販売：
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FW4XJTC7
楽天：https://item.rakuten.co.jp/levante/lnt001/
お召し上がり方： 1日1粒を目安に、水またはぬるま湯などで噛まずにお召し上がりください。
【原材料名】
こめ油(国内製造)、ゼラチン、納豆菌培養エキス末（納豆菌培養エキス、デキストリン）、乳酸菌粉末、アマニ油、ジンジャーエキス末、アムラ果実エキス末、GABA、イチョウ葉エキス末、エラスチン、イヌリン、ヒハツ抽出物、難消化性デキストリン、DHA・EPA含有精製魚油／グリセリン、ミツロウ、乳化剤、酵素処理ルチン、メチルヘスペリジン、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₁、V.B₆、V.A、V.B₂、葉酸、V.D、V.B₁₂、（一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む）
【栄養成分表示】
1粒（540mg）あたり
エネルギー：3.22kcal、たんぱく質：0.17g、脂質：0.23g、炭水化物：0.12g、食塩相当量：0.0006g／納豆キナーゼ：6000FU（製造時）
＜LEVANTE（レバンテ）とは＞
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：藤田 忠雄
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
