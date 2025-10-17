北海道に2店舗目の出店！「ORIHICA イオンモール苫小牧店」をオープン！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2025年10月24日(金)に北海道苫小牧市にある商業施設「イオンモール苫小牧」の2階に、「ORIHICA イオンモール苫小牧店」を出店いたします。北海道への出店は「ORIHICA 新さっぽろサンピアザ店」に続き2店舗目となり、ORIHICAのさらなるマーケットシェアとブランド認知の拡大を図ってまいります。

■北海道内2店舗目！ORIHICAのブランディング強化と認知拡大を目指す

この度ORIHICAが出店させていただく「イオンモール苫小牧」は、ファッション、生活雑貨、グルメなどの専門店をはじめ、レストラン街や映画館、アミューズメント施設が集まる地域最大級の商業施設です。日々の生活を豊かに彩る便利さと、家族や友人との楽しい時間を過ごすためのレジャー性を兼ね備えた、地域の交流拠点となっています。また、自動車でのアクセスも容易なため、苫小牧市内にかかわらず、広範囲にわたりファミリー層や幅広い年代の方々に利用されています。今回の出店により、9月に出店した「ORIHICA 新さっぽろサンピアザ店」との相乗効果を生み出し、これまでリーチできていなかったエリアのお客様にもORIHICAブランドの価値をご提供できると考えております。

本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。堅いスーツショップのイメージを刷新し、懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出いたします。 また、オンラインショップ上で取り置き予約や購入後の店舗での受け取り、店舗でウェブオーダー後ご自宅へお届けする「イージーウェブショップ」サービスもご利用いただけます。本システムにより、商品陳列スペースを十分に確保。オープン特別セールも開催し、お客様により多くの商品をご覧いただき、ショッピングをお楽しみいただける環境を整えております。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け積極的な出店を行い、マーケットシェアとブランド認知の拡大に注力してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA イオンモール苫小牧店

住所： 北海道苫小牧市柳町3丁目1-20

イオンモール苫小牧 2階

電話番号：0144-82-8948

店舗面積：約57坪

営業時間：10:00～21:00

画像はイメージです。https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1101-3fc9e8da44a1e89d32820254c79d93cc.pdf