SNS総フォロワー200万人越え「らぶいーず」とコラボレーション！全アイテム描き下ろしのオリジナルグッズが登場！

※本商品を1点以上お買い上げで1会計につき、ポストカード（全3種）をランダムで１枚プレゼントいたします。※数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。※数に限りがありますため、全てのご注文に必ずお付けできない場合がございます。予めご了承ください。