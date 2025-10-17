こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SNS総フォロワー200万人越え「らぶいーず」とコラボレーション！全アイテム描き下ろしのオリジナルグッズが登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、TikTok発でSNS総フォロワー200万人（2025年10月現在）を超える大人気キャラクター「らぶいーず」とコラボしたオリジナルグッズを販売いたします。本コラボ用に描き下ろした車掌さん風衣装を身にまとったキャラクターたちのイラストにもご注目ください。毎日をらぶりーに彩るラインアップをお届けします！
■ 販売商品
パーツ付きアクリルキーホルダー（全8種）
１個 990円（税込） BOX販売 7,920円（税込）
※本商品は中身が見えない商品（ブラインド）です。
※BOX販売は、全8種類が揃うコンプリート仕様です。
※オンラインショップではBOX販売のみとなります。
アクリルぷちスタンド（全8種）
１個 900円（税込） BOX販売 7,200円（税込）
※本商品は中身が見えない商品（ブラインド）です。
※BOX販売は、全8種類が揃うコンプリート仕様です。
※オンラインショップではBOX販売のみとなります。
ランチトート 1,650円（税込）
キャラクリアケース 900円（税込）
ダイカットステッカー（すもっぴ制服） 550円（税込）
ダイカットステッカー（ぴょんちー） 550円（税込）
ダイカットステッカー（にゃぽ） 550円（税込）
ダイカットステッカー（うるる） 550円（税込）
ダイカットステッカー（ぱおぱお） 550円（税込）
ダイカットステッカー（すもっぴつり革） 550円（税込）
ダイカットステッカー（すもっぴ＆ぴょんちー） 550円（税込）
アクリルアートボード（すもっぴ） 各2,750円（税込）
アクリルアートボード（すもっぴ＆ぴょんちー） 各2,750円（税込）
ボールチェーン付きミニぬいぐるみ（ぴょんちー） 各1,980円（税込）
クリアファイル 550円（税込）
スクイーズ 1,320円（税込）
■ 特典
購入特典として、描き下ろしイラストをデザインした３種類の「ポストカード」もご用意しました！
※本商品を1点以上お買い上げで1会計につき、ポストカード（全3種）をランダムで１枚プレゼントいたします。
※数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
※数に限りがありますため、全てのご注文に必ずお付けできない場合がございます。予めご了承ください。
■ 販売詳細
【販売箇所】
当社店舗
・PRECIOUS DELI TOKYO
店舗場所：東京駅八重洲北口正面
営業時間：6:30 ～ 22:30
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
【販売期間】
・PRECIOUS DELI TOKYO：2025年10月24日（金）～11月9日（日）※最終日は17:00まで
※商品が売り切れた場合、店舗での販売は終了となります。
・当社公式オンラインショップ：2025年10月31日（金）～11月16日（日）※初日は午前10時より販売
※当社公式オンラインショップでのご注文の発送は「2026年1月下旬頃」を予定しております。
また、ご注文後のキャンセル及び変更は一切お受けできません。
【注意事項】
・状況によっては販売個数や購入個数を制限する場合がございます。
・商品のご予約および取り置きはできません。
・一部の商品はトレーディング仕様のため、一定数量ご購入頂いても全種揃わない場合がございます。
・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。
・販売期間及び箇所を変更する場合がございます。また、再販する場合がございます。
・店舗周辺でのグッズのトレーディング行為や、 金銭の授受が発生するトレーディング行為は固くお断りいたします。
・いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
■ らぶいーず
SNS総フォロワー200万人超、TikTok発の大人気キャラクター。ちょっぴりメンヘラでさみしがりな「すもっぴ」と、わがままマイペースガール「ぴょんちー」のらぶらぶでたまにせつない毎日をやさしくみまもる、Z世代・カップルを中心に大人気のショートアニメーションです。
公式サイト：https://loveeez.com/
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp