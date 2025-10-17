「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』「ハロウィン」イベント実施&新衣装を公開!イベントプレイでハロウィン衣装の「うさぎ」がもらえる!!

株式会社アプリボット

株式会社アプリボット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:浮田光樹)が企画・制作・開発・運営を行う、スマホアプリ『ちいかわぽけっと』(以下、『ちいぽけ』)は、2025年10月17日(金)より「ハロウィンイベント」の実施とそれに伴う新衣装を公開することをお知らせいたします。

また、『ちいぽけ』公式 X にて、イベント開催を記念したキャンペーンも実施いたします。

本作は、イラストレーター・ナガノ氏が X(旧 Twitter)に投稿している人気漫画「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリです。2025年3月27日(木)より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中です。

◆『ちいかわぽけっと』内にて、「ハロウィン」イベント開催＆衣装追加！

今回のハロウィンイベントでは、イベントパスを進めることで、ハロウィンテーマのうさぎの「衣装」が獲得できるほか、ハロウィン衣装のくりまんじゅうが遊びに来るホームアイテム「キャンディマシーン」を入手することができます。

▼『ちいぽけ』公式Xにて、ハロウィン衣装登場記念 Xキャンペーンを実施！

『ちいぽけ』公式Xにて、「アクリルブロック(ハロウィン衣装）」が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

・実施期間：

2025年10月17日（金）15:30 ～ 2025年10月23日（木）23:59

・応募方法：

１.『ちいかわぽけっと』公式Xアカウント（@chiikawa_pt_jp(https://x.com/chiikawa_pt_jp)）をフォロー

２.『ちいかわぽけっと』公式Xアカウントがポストする対象のキャンペーン投稿をリポスト

・賞品：

アクリルブロック(ハロウィン衣装) 50名様

■『ちいかわぽけっと』概要

・タイトル ： ちいかわぽけっと

・価格 ： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

・対応OS ： iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）

・開発・運営： 株式会社アプリボット

・権利表記：(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.

・URL一覧

公式サイト(https://jp.chiikawa-pocket.com/ja/)

公式X（＠chiikawa_pt_jp）(https://x.com/chiikawa_pt_jp)

公式TikTok（@chiikawa_pt_jp）(https://tiktok.com/@chiikawa_pt_jp)

公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@chiikawa_pt_jp)

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id6596745408)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.applibot.chiikawapocket)

『ちいかわぽけっと』3分でわかるちいぽけのあそびかた(https://www.youtube.com/watch?v=TbByXSE-Cpk)

■『ちいかわぽけっと』について

■「ちいかわ」について

「ちいかわ」は、2020年よりイラストレーターのナガノ氏が連載開始したX（旧Twitter）に投稿している人気漫画です。楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を過ごすちいかわたちの物語が大人から子供まで幅広い人気を博し、Xのフォロワーは現在までで420万人を突破しています。また「ちいかわ」は、『日本キャラクター大賞2022』、『日本キャラクター大賞2024』、そして2025年7月に発表された『日本キャラクター大賞2025』でもグランプリを獲得しました。

アニメ「ちいかわ」は、「めざましテレビ」（フジテレビ系列5:25～8:14）内にて毎週火曜日・金曜日7:40ごろに放送されており、放送終了後にはYouTube、TVer、FODで1週間限定見逃し配信中です。