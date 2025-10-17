こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海エリアで親しまれた「311系」との日々を思い出に。すべてのファンへ贈る記念アイテム「311系メモリアルウォッチ」を311本限定で販売いたします！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年6月に惜しまれつつも引退したJR東海の近郊型電車311系のメモリアルウォッチを当社公式オンラインショップにて受注販売いたします。
311系は、1989年の登場以来、東海道本線をはじめとした路線で活躍し、丸みを帯びた独自の前面デザインとオレンジの帯で多くの人々に親しまれてきました。
今回、多くの方々に愛され続けた311系への想いを形に残すべく、引退時に掲出された特別なヘッドマークをメインに据えた「311系メモリアルウォッチ」を企画。長くお楽しみにいただける特別な商品をご提供したいと考え、「東海道新幹線メモリアルリング」の製作パートナーである株式会社ケイ・ウノの協力を受け、長年オーダーメイドの時計を製造してきたケイウノの技術力を活かして、クラフトマンが１点１点製作いたします。
311系にちなみ、限定数311本・税込価格31,100円・受注期間31日間＋1時間とし、時計本体のケース・ベルト・裏蓋デザインをお選びいただけるようにしました。
あの日の姿を、これからも手元で。311系を愛するすべての方へ贈る、こだわりのメモリアルアイテムです。
■ 商品紹介
＜商品名＞ 311系メモリアルウォッチ
＜販売価格＞ 税込31,100円
＜限定数＞ 311本 ※受注上限数
＜セット内容＞ 時計本体、専用収納ケース
＜本体仕様＞
・ケースの素材：ステンレス
・ケースのサイズ：直径約34mm
・ケースの厚み：約8.5mm
・ムーブメント：日本製クォーツ式ムーブメント（電池式）
・ベルト素材：牛革
・ベルト幅：約16mm
・手首周り：約13~17cm
・全長：ケース・ベルト含め約23cm
・防水：防水-5気圧（日常生活用強化防水）
・精度：平均月差±20秒以内
・駆動期間：電池寿命約2年
・生産：日本
【商品紹介】
引退迫る沿線では多くの方に見送られ、廃車回送ツアーでも楽しませてくれた311系。そんな愛される姿を見て、この先も長く311系を記憶に留められる記念アイテムを作りたいという強い思いから誕生したのが、この「311系メモリアルウォッチ」です。
時計の文字盤には、いつでも引退までのあの日々を思い出していただけるよう、感謝を込めて掲出された特別ヘッドマーク（神戸方）をモチーフにしたイラストを大胆に配置しました。
３種類から選べる裏蓋デザインには、２種類の特別ヘッドマークに加え、在りし日の311系の姿が思い出される沿線からの写真もセレクトしました。
さらに、専用収納ケースはこのアイテムのためだけに作られた特別なデザインです。
【選べる時計本体ケース】
ゴールド、シルバー、ピンクゴールド、ブラックの４種類からお選びいただけます。
※時計本体ケースは各色の準備数に限りがあります。
【選べるベルト】
高級感のある牛革製のベルトは、ブラウンとブラックの２種類からお選びいただけます。
※ベルトは各色の準備数に限りがあります。
【選べる裏蓋デザイン】
レーザー刻印で仕上げる裏蓋は、３種類のデザインからお選びいただけます。
【専用収納ケース】
「311系メモリアルウォッチ」のためだけに作られた専用収納ケースです。特別感を演出するため、黒をベースとしました。
ゴールドで入れられたデザインは、特別ヘッドマークをメインに、英文字で入れられたメモリアルウォッチの表記が特徴的です。
収納ケースだけでなく、展示用としてもお使いいただけるよう意識したデザインです。
【シリアルナンバー】
時計本体裏蓋の下部中央にはシリアルナンバーを刻印いたします。
字体は311系の車両番号の標記をモチーフにしました。シリアルナンバーは001～311です。
※シリアルナンバーはお選びいただけません
■ 販売詳細
＜受注受付期間＞ 2025年10月27日（月）10：00～2025年11月26日（水）11：00
※限定数量販売につき、受注上限数に到達しだい受付を終了いたします。
＜販売箇所＞ JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の公式オンラインショップ
JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜発送時期＞ 受注期間終了後に生産を開始いたします。発送は2026年５月頃を予定しております。
＜決済方法＞ クレジットカード決済のみ
＜その他＞ JR東海承認済
■ 実物サンプルを展示！
当社鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」では、311系メモリアルウォッチの実物サンプルを展示いたします。
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内
新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
・展示予定期間
2025年10月24日（金）～2025年11月24日（月）
※ご注文が受注上限数に達した場合は、展示を終了いたします。
■ 311系
311系電車は1989年7月の金山総合駅の開業に合わせて東海道本線名古屋地区で登場し、JR東海の在来線通勤車両では初めて最高速度120km/hを実現した車両です。座席を進行方向に向けられる転換クロスシートやLED式の車内表示器、緑色のカード式公衆電話の設置など当時の先進設備を備えました。
東海道本線の新快速として名古屋―岐阜間の所要時間を最短18分に縮め、スピードアップや輸送力向上に大きく貢献しました。レジャー・観光輸送の臨時列車として、中央西線の名古屋～塩尻間を結んだ「ナイスホリデー木曽路」や、滋賀県の長浜駅まで乗り入れた「ナイスホリデー近江路」などにも充当されました。2015年の武豊線電化後には同線での運行も開始されました。
315系の導入に伴い廃車が始まり、2025年6月末に長年の使命を終えました。さらに、7月には多くのファンが見守る中、最後の廃車回送ツアーが行われ、その走りは力強く時代の幕を下ろしました。36年間、数えきれない思い出を乗せて駆け抜けた名車の余韻は、今も胸に深く刻まれています。
■ 注意事項
・１注文にあたり１本までとさせていただきます。また、他商品との同時購入はできません。
・限定数（311本）は受注上限数です。受注状況によっては生産数が311本に満たない場合があります。
・受注数量が最低生産数量に満たない等の場合、受注受付期間を延長、または別に販売を行う場合があります。
・ご購入後のお客様都合によるキャンセル・変更・返品は一切お受けいたしかねます。
・ギフト包装等のご希望はお受けできません。
・画像はイメージです。（商品画像は3DCGを用いたイメ―ジです。実際とは異なる場合があります）
・次の場合にのみ商品の交換・修理を承ります。
「お届けした商品がご注文内容と異なっていた。」「お届けした商品が破損・損傷していた。」
※商品は未使用のものに限ります。また、交換・修理をご希望される場合は商品到着後7日以内に当社までご連絡をお願いします。ご連絡のないご返送商品はお受け取りをいたしかねますのでご了承ください。
なお、交換・修理の際に発生する送料は、保証期間内であれば当方またはメーカーにて負担いたします。
・時計本体の保証期間は３か月間です。なお、保証期間内あるいは保証対象部分であっても有料対応となる場合がございます。
・次に該当する場合は、商品到着後７日以内であっても交換・修理いたしかねますのでご注意ください。
「袋、箱、その他商品に付随するものがそろっていない。」「外部に傷や使用感がある。」
「当社サイト以外で購入された。」
・お受け取りいただけない場合や、複数回のお届けが発生した際は、追加費用をご請求する場合がございます。
・当社が定める受取可能期間（原則、当社発送日から 30日以内）を過ぎた商品は当社判断による処理をさせていただきます。処理後の再発送はお受けいたしかねます。また、長期ご不在や住所不明等によりお受け取りいただけなかった場合でも、返金はいたしかねます。
・お客様都合による長期不在や受取辞退などの未受け取りが発生した場合、今後のご注文・ご利用をお断りさせていただく場合がございます。商品は必ずお受取りいただくようお願いいたします。
■ 関連商品
東海道新幹線メモリアルリング
本商品は、東海道新幹線に関する「記念や思い出」を刻むリングの意を込めて「メモリアルリング」と名付けました。
素材はプラチナで、コーディネートに取り入れやすい永く愛用できるシンプルなデザインです。長年培ってきた伝統的な技法から最新の技術までを備える熟練の職人（スペシャリスト）が着け心地・耐久性・強度を追求し、一つひとつ手作業で丁寧に制作いたします。内側には全７種類の東海道新幹線の車両とモチーフとなるロゴ等から選べるセミオーダー仕様です。
東海道新幹線の好きな車両、自分だけの思い出や、出会いのきっかけ、一緒に過ごした思い出など、それぞれの想いを刻む特別な「自分だけの」メモリアルリングをお届けいたします。
※本商品は自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE（ https://www.jrcp-shop.jp/ ）」にて受注販売しております。
■ ケイウノとは
2021年に創業40周年を迎えたケイウノは、年間4万種類のデザインを生み出す日本最大のオーダーメイドブランドです。
お客さまのどんな細かなご要望にもお応えできるよう、伝統技法から最新技術まで幅広く備え、約150名の職人が在籍しています。
原型づくり、石留め、彫り、地金加工など、各工程にスペシャリストが在籍し、ほぼすべての商品を国内の自社工房で製作。
ジュエリーだけでなく、オーダーメイドの腕時計も手がけるなど、メイドインジャパンのハイクオリティなものづくりを追求しています。
ぜひケイウノならではのクラフトマンシップをご覧ください。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※本商品のご予約および取り置きはできません。また、宅配対応のみとなり、店頭受取りは対象外です。
※送料は販売価格に含まれています。
※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp