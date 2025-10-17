Russell Hobbs(¥é¥Ã¥»¥ë¥Û¥Ö¥¹)¤«¤é¡¢½¼ÅÅ¼°¥ß¥ë ¥½¥ë¥È¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー¥ß¥Ë2ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢¿·¿§¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É¡×¤¬¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÀÐÍÎ²ð)¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRussell Hobbs¡Ê¥é¥Ã¥»¥ë¥Û¥Ö¥¹¡Ë¡×¤«¤éÅÅÃÓÉÔÍ×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥ß¥ë¡Ö½¼ÅÅ¼°¥ß¥ë ¥½¥ë¥È & ¥Ú¥Ã¥Ñー ¥ß¥Ë 2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î¿·¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¤ª¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥·¥ë¥Ðー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É¡×¤¬ÄÉ²Ã¡ªÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëµ±¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É¡×¤ÏÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Product Information
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
¾¦ÉÊÌ¾¡§½¼ÅÅ¼°¥ß¥ë ¥½¥ë¥È & ¥Ú¥Ã¥Ñー ¥ß¥Ë ¡Ê2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É
·¿ÈÖ¡§7942JP⁻BG(¥Ö¥é¥¦¥ó¥´ー¥ë¥É)
²Á³Ê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÅÅ¸»¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥Ý¥ê¥ÞーÅÅÃÓ¡¡3.7V 300mAh
¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡§Ìó1»þ´Ö
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ4¡ß14cm(¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È»þ/ÌóW11.5¡ßD6.0¡ßH15cm)
½ÅÎÌ¡§Ìó180g(¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È»þ/Ìó420£ç)
¥³ー¥É¤ÎÄ¹¤µ¡§Ìó0.7£í¡¡¡¡
ºà¼Á¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢PCTG¼ù»é¡¢ABS¼ù»é
ÉÕÂ°ÉÊ¡§½¼ÅÅÍÑUSB¥±ー¥Ö¥ë¡ÊType-C¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥·
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
JAN¡§4560132470851
ÊÒ¼ê¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¿©ºà¤òº®¤¼¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê¤òµÙ¤á¤º¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏUSB½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ò´¹ÍÑÅÅÃÓ¤ÎÊä½¼¤äÇÑ´þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ó¥óÉô¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÄÎÌ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¤¥ó¥ÀーÉô¤Ë»Ä¤ëºÙ¤«¤Ê¸ÕÜ¥¤ä±ö¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë»¶¤Ã¤Æ±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ß¥ë¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
»¬¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢´ä±ö¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾æÉ×¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¤Î¿Ï¤òºÎÍÑ¡£
¥¥ã¥Ó¥ó²¼¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢ÁÆ¤¤¤â¤Î¤«¤éºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈÔ¤²Ã¸º¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡
Í½ÌóÈÎÇä¼õÉÕÃæ¡ª
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£Âî¾å¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Çµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤´¼«ÂðÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É
¿·À¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü(¶â)AM11»þ～2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ)
URL:https://oishi-online.com/
¢£ ¥é¥Ã¥»¥ë¥Û¥Ö¥¹ ÅÅÆ°¥ß¥ë ¥½¥ë¥È¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー ¥·¥êー¥º¡¡È¯ÇäÎò»Ë
2017Ç¯¤ËÅÅÆ°¥ß¥ë¥½¥ë¥È¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー¤òÈ¯Çä°ÊÍè¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ÇÅÅÆ°¥ß¥ë¥·¥êー¥º¤ÏÎß·×ÈÎÇä¼ÂÀÓ¿ô147ËüËÜ¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¤Ê¤É¤ÎÆùÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ßÖÈÓ¡¢ÌîºÚßÖ¤á¡¢±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤ÉËèÆü¤ÎÎÁÍý¤Ë¤âÂç³èÌö¡ª±ö¸ÕÜ¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÖÜ¥¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë¡£À§Èó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤ò¤ªÃµ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡Öº£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡¢º£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë1997Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¤ÈÀ¸³è»¨²ß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¿ô½½¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉRussell Hobbs¤ÎÆüËÜÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ò2000Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCores¤Ï2013Ç¯¤è¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥³ー¥Òー¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¶¦¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¤ä¥³ー¥Òー¥é¥Ðー¤Ë¤â¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ê¥êー¥¹¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò ÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Á°ÅÄ¡¡press@oanda.co.jp¡¡03-5333-4447
Russell Hobbs¡¡¸ø¼°HP¡¡https://russellhobbs.jp/
Russell Hobbs¡¡¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/russellhobbs_japan