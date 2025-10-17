こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロバレーボールチーム「東京グレートベアーズ」、新アリーナ『TOYOTA ARENA TOKYO』にて初のビジネス交流会『BEARS MEET』を開催！
京王グループの京王観光株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：近藤 洋之）がオフィシャルパートナーとしてご支援させていただいているプロバレーボールチームの東京グレートベアーズは、2025年11月13日(木)に、東京ベイエリアの新たなランドマーク『TOYOTA ARENA TOKYO』にて、試合観戦付きビジネス交流会『BEARS MEET』を開催いたします。
（主催：株式会社グレートベアーズ、企画・運営：京王観光株式会社、協力：株式会社BeFree）
本イベントは、開業直後の最新鋭アリーナを舞台に、異業種間の新たなビジネス連携を創出することを目的とした、試合観戦付きの交流会です。スポーツ観戦という共通の体験を通じて生まれる一体感や高揚感が、参加者同士の自然なコミュニケーションを促し、通常の交流会とは一味違った質の高いネットワーク構築に繋がることを期待しています。
■「BEARS MEET」の特長
当日は、ビュッフェ形式の食事と共に歓談の時間を設けるほか、普段は立ち入ることのできない最新アリーナの限定ツアーも実施いたします。これにより、参加者の皆様には新たな視点やビジネスのヒントを得る機会を提供します 。
・日時 ：2025年11月13日（木）
・交流会 ：16：00 ～ 18：00
・試合開始：19：05
・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO 1F プレミアムラウンジ
・内容
異業種交流／名刺交換
ビュッフェ形式の食事
アリーナ場内限定ツアー
試合観戦（チケット付き）
・参加予定企業：京王観光株式会社、東急ホテルズ&リゾーツ株式会社、株式会社アクネスラボ、大日本印刷株式会社 （一部抜粋・順不同）
※その他の参加企業一覧は本リリース末尾をご参照ください。
・参加費
一般企業様 ：15,000円/ 1名様（税別）
既存スポンサー企業様：12,000円/ 1名様（税別） ※1企業2名様まで
・お申し込み締切
2025年10月31日（金）
■スイートルーム観戦プランのご案内
また、当日は企業の皆様の重要な顧客へのおもてなしや、社員の皆様へのインセンティブとしてもご活用いただける、プライベートなスイートルーム観戦プランもご用意しております。11月13日のスイートルームをご購入いただいた企業様は、特典として本ビジネス交流会に無料でご参加いただけます。
ご希望の方は以下連絡先までお願い致します。
・スイートルーム 3F（10名部屋／11名部屋／14名部屋）
・テラススイート 2F（12名部屋／15名部屋）
・パーティーラウンジ 3F（40名部屋）
■主催チーム・対戦カードについて
本イベントを主催する「東京グレートベアーズ」は、バレーボールを通じて人・地域・世界を「つなぐ」ことを目指すプロチームです 。チームには日本代表の柳田将洋選手らが所属しています 。当日の対戦相手は、昨シーズンの王者である強豪「ウルフドッグス名古屋」 。白熱した試合展開が期待されます。
■お申し込み方法
一般参加お申し込みフォーム https://forms.gle/ffa8DeVv5JL1YvgP9
■参加予定企業一覧（順不同）
・CAセガジョイポリス株式会社
・株式会社DeeDee
・株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
・株式会社鵬紙業
・株式会社ながとも
・株式会社LIO
・株式会社LR
・株式会社Riri
・株式会社Gerbera
・合同会社ダイスコネクティング
・株式会社Lien
・株式会社ブロードエンタープライズ
・GoodPlus株式会社
・HR Tech Management株式会社
・株式会社One Active
・株式会社LSC
・合同会社QUICK LOTUS
・株式会社imp
・合同会社Provincia
・株式会社吉善商会
・株式会社Think Up
・内閣府内定第1号 NPO法人 情熱の赤いバラ協会
・株式会社岩木電子工業
・株式会社シートマーケット
・株式会社 時之栖富士
・合同会社シェアストック
・積水ハウス株式会社
・株式会社アイデアランプ
本件に関するお問合わせ先
東京グレートベアーズ セールスパートナー
京王観光株式会社担当：干上
メールアドレス：y.hoshigami@befree-inc.com
