【京急開発主催】BIGFUN Halloweenイベント開催！セサミストリートのエルモ＆クッキーモンスターが登場

京急開発株式会社

京急開発株式会社（本社：東京都大田区、取締役社長：渡辺静義 以下、当社）では、地域の皆さまに季節の楽しさをお届けする取組みとして、当社が運営する複合商業施設「BIGFUN平和島」において、2025年10月26日（日）「BIGFUN Halloween」イベントを開催いたします。今回のイベントでは、世界中で愛されるセサミストリートの「エルモ」と「クッキーモンスター」が特別ゲストとして登場。キャラクターと一緒に記念写真が楽しめるグリーティングタイムを実施いたします。

この他、ハロウィンを演出した装飾や、ファミリーで楽しめるワークショップ、ハロウィンメイクアップコーナー、カラフルな「くす玉」にお菓子やおもちゃを詰め、子どもたちが棒で割って楽しむピニャータなど楽しいコンテンツをたくさんご用意いたしました。

また、警視庁のシンボルマスコット「ピーポくん」と大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」も登場します。ご家族やご友人と一緒に、思い出に残るひとときをお過ごしください！

主なコンテンツ

セサミストリートのエルモ＆クッキーモンスター グリーティング

世界中で愛される人気キャラクターがBIGFUN平和島に登場！

エルモ・クッキーモンスターと一緒に写真撮影を楽しもう。

【グリーティング内容】

●定 員：40組/１回

●グリーティング時間：11時30分/13時30分/15時30分

エルモとクッキーモンスターが登場！

ピーポくんと楽しく交通安全ルールとマナーについて学ぼう

交通安全教室で交通安全ルールを学ぶだけでなく、警視庁シンボルマスコットの「ピーポくん」と大森交通少年団による反射材の配布も行います。ピーポくんとのグリーティングもお楽しみください。

●グリーティング時間：12時30分/14時30分

大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」と紙芝居アーティストによるステージショー

大田区公式PRキャラクターの「はねぴょん」のグリーティングと紙芝居文化推進協議会会員であり地元大田区を中心に活動している紙芝居作家の「金沢利奈さん」が小さいお子さんでも楽しめるハロウィンやSDGsをテーマにした紙芝居を披露してくれます。

●グリーティング時間：10時50分/14時50分

●紙芝居時間：11時/15時

モンスターピニャータチャレンジ！

「ピニャータ」とは、メキシコのお祝いの場で使われるくす玉のようなもので、棒で叩いて割ることで中身のお菓子やプレゼントが出てくる子どもたちに大人気のハロウィンコンテンツです。

●整理券はインフォメーションにて９時45分から配布します。

●時 間：13時/16時

ハロウィンメイクコーナー

ハロウィンの醍醐味といえば仮装を楽しむこと！その仮装をさらに盛り上げるメイクコーナーを今年は増設し、ゾンビやピエロなどにピッタリなメイクで仮装にアクセントをつけてみませんか。

●料 金：1,500円～

●体験時間：10～30分

●対象年齢：未就学児～（要保護者付き添い）

DJハロウィンがBIGFUNハロウィンをさらに盛り上げる

全国各地のハロウィンイベントを熱狂させてきた「DJハロウィン」がハロウィンならではの名曲の数々をリミックスして、会場を大人も子どもも楽しめるディスコへと誘います！

●時 間：14時

ハロウィンをテーマにしたワークショップ

お化けの形をしたランタン作りを始めカボチャ型のキャンドルアートやデコレーションで自分だけの仮装用アクセサリー作りなどモノづくりを楽しめる体験が盛りだくさんです。

●料 金：1,000円～

●体験時間：10分～30分

●対象年齢：未就学児～（要保護者付き添い）

スタンプラリー

ハロウィン期間中にBIGFUN平和島でスタンプラリーを開催します。10月11日（土）から26日（日）まで施設内の６ヶ所に隠されたスタンプを探して冒険の書を完成させよう！

６つ目のスタンプは26日（日）のイベント当日にイベント会場内に登場します。最後まで完成させてプレゼントをゲットしよう！

●期 間：2025年10月11日（土）～26日（日）

ガラポン抽選会

「天然温泉平和島」や「トンデミ平和島」の利用券が当たるガラポン抽選会を開催！

●参加方法：10月11日（土）から26日（日）の間に、BIGFUN平和島の店舗をご利用いただいたレシート3,000円（税込）ごとに

１回参加できます。（レシート合算可）

★BIGFUN平和島Instagram公式アカウントをフォローして画面提示で１回参加できます。

グルメエリア（キッチンカー）

大田区商店街連合会の誘致によるハロウィン仕様の特別メニューが盛りだくさんのキッチンカーが出店します！大人も子どもも楽しめる美味しいひとときをご堪能ください！

開催概要

■イベント名： BIGFUN Halloween

■開催日時： 2025年10月26日（日） 10時～17時

■会場： BIGFUN平和島（東京都大田区平和島1-1-1）

■入場料： 無料（参加費別途） ※雨天決行/荒天中止

★セサミストリートのエルモ&クッキーモンスターとのグリーティングは、どなたでもご参加いただけますが、チケットをお持ちの方が優先となります。

※優先チケット入手方法／BIGFUN平和島施設内のご利用レシート 税込3,000円（合算可）をイベント当日、会場インフォメーションにご提示ください。チケットと交換いたします。

※レシート有効期限／2025年10月11日（土）～26日（日）

BIGFUN平和島

京急開発の所有不動産である複合商業施設。当社直営施設である「天然温泉平和島」「平和島スターボウル」をはじめ、次世代型室内アスレチック「トンデミ」やシネマコンプレックス、ディスカウントストア、バラエティ豊かなレストランなど「遊ぶ」「買う」「食べる」が揃っています。

〇BIGFUN平和島オフィシャルサイト

https://www.big-fun.jp/

BOAT RACE平和島

6艇のボートが水上で繰り広げるレースは迫力満点！

京急開発はBOAT RACE平和島の施設を所有し、レース施工者に賃貸しています。当社では、安全・安心な環境でお客様が快適にレース観戦を楽しめるよう施設の維持管理に努め、様々なニーズに対応できる魅力的なボートレース場創りに取り組んでいます。

〇BOAT RACE平和島オフィシャルサイト

https://www.heiwajima.gr.jp/

京急開発は安心・安全で快適に暮らせる持続可能な街づくりに取り組むとともに、地域社会の活性化に貢献する機会を創出してまいります。

〇京急開発オフィシャルサイト

https://www.keikyu-kaihatsu.co.jp/