2025年度 武蔵野美術大学芸術祭「幻のサーカス団 Ars CIRCUS」を10/24(金)～10/26(日)に開催します！

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市、学長：樺山祐和）は、2025年度芸術祭（学園祭）を10月24日（金）～26日（日）に鷹の台キャンパスにて開催します。

今年度のテーマは「幻のサーカス団 Ars CIRCUS (アルス・キルクス)」。不思議なサーカス団員一同があなたに非日常をお届けします。3日間だけの特別な祭典をお楽しみください。

ようこそArs CIRCUSへ

目の前でふわりと“何か”が舞う。

“何か”を掴んだ瞬間、辺りは薄暗い森に変わっていた。

ふと音が聞こえて振り向くと、そこに広がるのは煌びやかなサーカスだった。

手に取った“何か”、それは非日常へと誘うチケット。

エントランスを抜けてあなたは何を見るのか。

概要

イベント名：武蔵野美術大学芸術祭2025「幻のサーカス団Ars CIRCUS」

日程：2025年10月24日（金）～26日（日）10:00-18:00（最終日-18:30）

会場：武蔵野美術大学 鷹の台キャンパス（東京都小平市小川町1-736）

入場料：無料

主催：武蔵野美術大学 芸術祭実行委員会 執行部

お問い合わせ：maugeisai@gmail.com TEL：042-342-6479

展示

学生による日本画、油絵、彫刻、デザインなど様々なジャンルの作品が展示されます。展示会場を巡り、スタンプを重ねる「スタンプラリー」も実施しますので併せてお楽しみください。

イベント

サークルや有志団体によるパフォーマンスやライブが学内各所でお楽しみいただけます。来場者参加型の屋台やワークショップ、謎解きも必見です。

模擬店

学生が作成したオリジナル作品などを販売する「雑貨・フリマ」と店舗外装やメニューにもこだわった「飲食」など多種多様な店舗が揃います。

公式グッズ

今年度は公式パンフレット、公式グッズを全7種類販売します。公式キャラクターや煌びやかなサーカスをテーマに学生がデザインしました。祭典期間中、構内のオフィシャルストアにて限定販売いたします。ぜひお立ち寄りください。

パンフレットアクリルキーホルダークロッキー帳トートバッグ

ラバーバンド（2色）缶バッチ 2種セット

ステッカー 4種セットマスキングテープ

武蔵野美術大学の芸術祭について

本学の芸術祭は1971年以来行われている大きな祭典です。私たち執行部の学生が自主的に企画・運営を行っており、毎年個性豊かなテーマを設定してムサビ全体を彩ります。本学の芸術祭の見どころは、なんと言っても学生が情熱を注いで作り上げた多様なアートの数々です。祭典中には構内の至る所が学生による芸術で溢れかえります。多くの人に気軽に来場していただけることを願っています。今年度の武蔵野美術大学芸術祭をどうぞお楽しみください。

芸術祭実行委員会執行部委員長 吉田鼓より

昨年の様子

今年度の武蔵野美術大学芸術祭はアンティークな雰囲気の煌びやかなサーカスがテーマとなっています。当日は、Ars CIRCUSの会場となる大学内で、サーカスの団員たちによるイベント、サーカスの大テントをはじめ装飾が皆様をお出迎えします。

また、学生たちが情熱と信念を注いで制作した展示やパフォーマンス、フリーマーケットもお楽しみいただけます。芸術祭が皆様にとって素敵な出会いと発見の場となりますように。心よりご来場をお待ちしております。

注意事項

鷹の台キャンパスに駐車場はありません。

車で来校し近隣のコインパーキングで順番待ちをすることや、送迎等による近隣道路への駐停車は、交通の妨げになり、近隣住民の迷惑にもなります。お車でのご来校はお控えいただき、公共交通機関をご利用ください。また、タクシーのご利用もお控えください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

取材に関するお願い

武蔵野美術大学芸術祭期間中の取材につきましては、下記フォームよりお問い合わせください。

【取材に関するお問い合わせ先】

武蔵野美術大学広報入学チーム広報担当：https://www.musabi.ac.jp/outline/pr/form/

【芸術祭に関するお問い合わせ先】

武蔵野美術大学芸術祭実行委員会執行部：maugeisai＠gmail.com

公式SNS

準備の様子やお知らせを随時発信中！

公式サイト：https://geisai.jp/

公式X：＠MAUgeisai

公式Instagram：＠maugeisai

公式TikTok：＠maugeisai