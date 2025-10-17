Russell Hobbs（ラッセルホブス）から大人気「電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ」がバージョンアップして、新発売！

株式会社大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツ(東京都渋谷区、代表：大石洋介)は、イギリスの家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」からスパイスミル「電動ミル ソルト & ペッパー ミニ （7935JP/7935JP-BK/7935JP-WH)」を全国のお取扱店、公式オンラインショップにて2025年10月31日(金)より順次発売いたします。

本製品は、現行製品「電動ミル ソルトアンドペッパー ミニ（7933JP/7933JP-BK/7933JP-WH)」をバージョンアップした商品になります。

■Product Information

発売日： 2025年10月31(金)

商品名： 電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ/電動ミル ソルト＆ペッパーミニ ブラック/電動ミル ソルト＆ペッパーミニ ナチュラルホワイト

型番： 7935P/7935JP-BK/7935JP-WH

価格： 5,500円(税込)

電源： 1.5V アルカリ単4乾電池4本(別売) ※充電式ニッケル水素電池 単4形にも対応しております。

サイズ： 約Φ4×H18cm

(スタンドセット時 /約 W11.5×D6×H18cm)

重量： 約200g(スタンドセット時 / 約450g)

材質： ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂

付属品： スタンド

生産国： 中国

JANコード： 4560132470837(7935JP)/4560132470844(7935JP-BK)/4560132470868(7935JP-WH)

充電池の使用が可能になり、さらに使いやすくリニューアル！（マンガン電池はお使いいただけません。）キャビンに入る容量が従来の7933JPよりも約2割アップしました。（当社調べ。内容物によって多少の充鎮量が変わります。）キャビン下のダイヤルで、粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き加減を手軽に調節することができます。ボタン部のクリック感にもこだわり、軽く心地よい押し心地になりました。グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。本製品より、ブランドロゴが刻印されています。錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。公式オンラインショップ予約販売受付中！

公式オンラインショップでは、先行予約を受付中です。卓上にあると便利で気の利いたアイテムとして、ご自宅用はもちろん、結婚や引っ越しなど新生活を応援するギフトにも最適です。期間：2025年10月10日(金)AM11時～2025年10月30日(木)

URL:https://oishi-online.com/

■ ラッセルホブス 電動ミル ソルト＆ペッパー シリーズ 発売歴史

2017年に電動ミルソルト＆ペッパーを発売以来、2025年までの8年間で電動ミルシリーズは累計販売実績数147万本を突破いたしました。

ステーキなどの肉料理はもちろん、炒飯、野菜炒め、塩焼きそばなど毎日の料理にも大活躍！塩胡椒だけではなく、花椒を入れれば、麻婆豆腐もワンランク上の本格的な味に。是非お気に入りの1本をお探しください。

■大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツは、人の暮らしが「今よりちょっとハッピーに、今よりちょっと快適になる」をスローガンに1997年に東京で設立された家電と生活雑貨の会社です。

イギリスをはじめ世界数十ヶ国で展開しているグローバル家電ブランドRussell Hobbsの日本総販売代理店として、当時まだ日本では普及していなかった電気ケトルを2000年より販売してきました。また、自社ブランドのCoresは2013年より、コーヒーにこだわる人たちに向けたコーヒープロダクトのブランドとして立ち上げ、コーヒーのプロフェッショナルと共に商品開発を行い、コーヒーのプロやコーヒーラバーにも信頼をいただいているブランドに成長してまいりました。

■ リリース・取材に関するお問い合わせ

株式会社 大石アンドアソシエイツ 広報担当：前田 press@oanda.co.jp 03-5333-4447

Russell Hobbs 公式HP https://russellhobbs.jp/

Russell Hobbs 公式Instagram https://www.instagram.com/russellhobbs_japan