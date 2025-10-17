エリアごとに異なる光の世界が楽しめる「さいたま新都心イルミネーション」を開催します

さいたま市

さいたま新都心は、イルミネーションの街。

今年の冬もさいたま新都心の街が、イルミネーションの光に包み込まれます。

エリア全体で約66万球の光が織りなす幻想的な世界をお楽しみください。

西側は「Blessing Forest」をコンセプトに、訪れる皆様の幸せを音と光のシンフォニーで願います。

東側は「10 Years of Light, a Future of Wonder 光で紡いだ10年。これからも、驚きと出会う未来へ。」をコンセプトに、

10周年を迎えたコクーンシティ全体を45万球ものシャンパンゴールドの光が華やかに照らします。

冬の風物詩として、さらに魅力的な光の世界を演出する「さいたま新都心イルミネーション」を、どうぞお楽しみください。

さいたま新都心イルミネーションの詳細は、こちら(https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/008/003/014/007/p125063_d/fil/illumination2025-2026.pdf)をご覧ください。

開催期間

令和7年11月1日(土)から令和8年2月15日(日)まで

点灯時間

17時から24時まで

※一部点灯時間が異なります。

開催場所

さいたま新都心駅東西自由通路／さいたま新都心東口デッキ／東口交通広場

コクーンシティ／けやきひろば／北与野デッキ

アクセス

JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」またはJR埼京線「北与野駅」

主催

さいたま新都心まちづくり推進協議会

一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント

株式会社さいたまアリーナ

コクーンシティ（カタクラ／片倉工業株式会社）

北与野・新都心商店会

問い合わせ先

さいたま市都心整備課

電話：048-829-1578

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！