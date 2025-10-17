限定特典付き！2026 JR九州列車カレンダー予約販売開始！

九州旅客鉄道株式会社

2025年10月17日

JR九州商事株式会社



JR九州商事(株)は、オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」にて、毎年ご好評をいただいているカレンダー「2026 JR九州列車カレンダー」の予約販売を開始いたします。

2026年版の表紙は、九州新幹線全線開業15周年を記念した特別デザイン。九州を走るJR九州の名列車を厳選し、鉄道ファン必携の一冊に仕上げました。また、11月18日（火）までにご予約いただくと20％割引の早期特典を実施します。さらに、「九州の旅とお取り寄せ」にてご購入の先着1,000名様には「九州新幹線全線開業15周年記念缶バッジ」をプレゼント。数量限定のため、お早めのご予約をおすすめいたします。

【表紙】2026年で九州新幹線全線開通15周年を迎える「800系 新幹線 つばめ」【3月】当月・翌月の２箇月が掲載され、大変便利です！【缶バッジ】直径約57mm

※各月の掲載列車については「九州の旅とお取り寄せ」をご確認ください。

※仕様及び画像は作成中の内容です。予告なく、変更の場合がございます。

※画像はイメージです。

１ 予約販売を開始するオンラインショップ

https://www.jrk-kyushutabi.shop/

２ 期 間

2025年10月18日（土）10時 ～ 予定数量を販売次第、販売終了

３ 特 典

【特典１.】2025年11月18日（火）23:59までにオンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」でお買い上げのお客さまは、特典で20%割引！

【特典２.】先着1,000個限定！缶バッジプレゼント

※「九州の旅とお取り寄せ」にてお買い求めのお客さまにはカレンダー1冊につき、

「九州新幹線全線開業15周年記念缶バッジ」１個をプレゼント！

４ 価 格

1,760円（税込・送料別）→ 予約特典20%割引適用時1,408円（税込・送料別）

５ 発送時期

2025年11月19日（水）以降、順次発送（予定）

６ 仕 様

縦610mm × 横420mm、13枚綴り、壁掛けタイプ縦型、オールカラー