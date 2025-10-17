スペシャルティコーヒー専門店「ウッドベリーコーヒー」が、大井町駅直結複合施設「OIMACHI TRACKS」に、直営11店舗目となる「大井町店」を2026年3月28日（土）オープン予定

株式会社ウッドベリーコーヒー

株式会社ウッドベリーコーヒー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：木原 武蔵）は、2026年3月28日（予定）、直営11店舗目となる「ウッドベリーコーヒー大井町店」を、大井町駅直結複合施設「OIMACHI TRACKS」にオープンいたします。

東京・世田谷からはじまったスペシャルティコーヒー専門店が、再開発で注目を集める大井町の街に。上質でありながら日常に溶け込む空間で、忙しい日々の合間にほっとできる、心地よいひとときを提供します。

入り口の様子（画像は完成イメージです）

コーヒーを通じて、街と人がつながる場所に

株式会社ウッドベリーコーヒーは、「コーヒーを通してより良い世界をつくる」をブランドパーパスに掲げ、東京を中心に現在9店舗を運営するスペシャルティコーヒーの専門店です。

大井町店では、"駅直結の暮らしに開かれた場所"という立地を活かし、オフィスワーカーからファミリーまで、幅広いお客様が気軽に立ち寄れる居心地のよい空間に仕上げています。

朝の一杯からランチタイム、仕事終わりのひと休みまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う存在として、コーヒーがある豊かな時間をお届けします。

日常の小旅行を楽しむ、上質で心落ち着くカフェ空間

ウッドベリーコーヒー大井町店は、“日常の小旅行”をテーマにデザインされたカフェ。

木のぬくもりと大理石のカウンターが調和するホテルライクな空間は、どこか非日常を感じさせながらも、心を落ち着けて過ごせる上質な雰囲気に仕上がっています。

店内の様子（画像は完成イメージです）

身体にも地球にもやさしいメニュー

ウッドベリーコーヒーでは、オーガニック素材を中心とした、身体にも環境にも配慮したメニューをご提供しています。

なかでも人気のエッグベネディクトは、ひと口ごとに幸せを感じるような贅沢な一皿。香ばしいケールやとろりとしたポーチドエッグ、濃厚なオランデソースが織りなすバランスは、コーヒーとの相性も抜群です。

そのほか、アサイーボウルやアボカドトーストなどの定番カフェメニューや、豊富なヴィーガンスイーツもお楽しみいただけます。どのメニューも、素材本来の味わいを大切にしながら、身体と心を満たす味わいにしています。

エッグベネディクトアサイーボウルアボカドトースト

生産者とともに、持続可能なコーヒーづくりを

ウッドベリーコーヒーは、地球環境や生産者の暮らしにも配慮したサスティナブルなコーヒーづくりを大切にしています。特に注力しているのが、「トレーサビリティ（生産履歴の明確化）とダイレクトトレード（直接取引）」の取り組みです。2022年より、グアテマラやエルサルバドルといった生産地をスタッフが直接訪れ、顔が見える関係を築いたうえで、品質・価格・環境配慮を総合的に判断したコーヒー豆を調達しています。

このような活動を通じて、単に美味しいだけではなく、「誰が、どのようにつくったか」まで語ることのできる一杯を、お客様にお届けしています。

「エルサルバドル ミレイディ農園」の農園主さんと当店バイヤー

また、店舗においても再利用可能なオリジナルタンブラーの利用推進や、プラスチックフリーのテイクアウト用カップを採用し、従来よりも約3分の1までプラスチック使用量を削減するなど、資源ロスや環境負荷の少ない提供方法やプロダクト作りに取り組んでいます。

これからも一杯のコーヒーから、より良い未来へのアクションを広げていきます。

店舗名：ウッドベリーコーヒー大井町店

所在地：〒140-0005 東京都品川区広町二丁目1番17号

オープン日：2026年3月28日（土）

営業時間：8:00～21:00（L.O. FOOD 20:00／DRINK 20:30）

お問合せ先：ウッドベリーコーヒー 広報担当

support@woodberrycoffee.com

＜株式会社ウッドベリーコーヒーについて＞

2016年から都内を中心に店舗を展開し、現在は東京・神奈川に9店舗を運営しております。コーヒーの美味しさはもちろん、オーガニック食材を使うこだわりやホスピタリティで着実にファンを増やしていく。コーヒーの味を争う競技会にも数多く入賞者を輩出。近年では、海外へ直接コーヒーの買い付けを行い活動の幅を広げている。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ウッドベリーコーヒー

所在地：東京都世田谷区玉川台2-22-17

設立：2012年6月 (法人化 2017年12月)

代表：木原 武蔵

URL：https://www.woodberrycoffee.com

事業内容：飲食店の運営、コーヒー関連商品の販売、コーヒー豆の卸売、飲食領域のコンサルティング

＜店舗一覧＞

用賀/代官山/渋谷/荻窪/学芸大学/鎌倉/ベーカリー/たまプラーザ/玉川高島屋S.C.店

https://www.woodberrycoffee.com/pages/location

＜Online Shop＞

WOODBERRY COFFEE 公式オンラインストア

https://www.woodberrycoffee.com

楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/woodberrycoffee/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/woodberrycoffee/