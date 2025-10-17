株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、2025年10月22日（水）～24日（金）に開催される「Japan DX Week秋2025」にて日鉄エンジニアリング株式会社と協業展開しております、Think Platform® を展示いたしますのでお知らせいたします。

■Think Platform®️について…

日鉄エンジニアリングでは40年以上にわたりEPC・O&Mに関する独自ノウハウを構築してきており、Think Platform®️はドメイン知識に基づいた上で、プロセス制御技術にAI技術を組み合わせて、プラントが最適な状態で自立的に操業を継続することを目指す統合プラットフォームです。

ブライセンはアノテーション事業※2において国内シェア１位でかつ自動車メーカー向けなどにデータセントリックサービス※3、MLOpsサービス※4を幅広く展開しており、両社は2022年11月14日よりThink Platform®️における包括的な協業を開始しております。

Japan DX Week秋2025では、製造業、工場・プラント、物流向けの「データエンジニアリング」について実例を含めて展示いたします。

【開催概要】

（1） 展示会名：「Japan DX Week秋2025」

（2） 会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00-17:00

（3） 会場：幕張メッセ 1~8ホール

（4） 小間番号：A15-62

（5） アクセス：JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

（6） 公式サイト：【公式】Japan IT Week, Japan DX Week,

【展示内容】

1．製造業向けデータエンジニアリング

‐データ収集、アノテーション、MLOps

‐アノテーション済みデータセット​

‐海外対応サービス​

‐ マルチモーダルデータベース（ロケナビ）

‐ データエンジニアリング基盤構築（ブライセンデータハブ(仮)）

2．工場・プラント向けデータエンジニアリング

‐ Think Platform®（by日鉄エンジニアリング）

‐ 工場・プラントのIoT／データ活用支援

3．物流向けデータエンジニアリング

‐ COOOLa WESと組合せた倉庫・物流最適化



