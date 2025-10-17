【tagboat】“仮面の向こうにある私たちのリアル”＿＿有村佳奈個展「Real」を10月31日（金）よりtagboatにて開催！

株式会社タグボート

株式会社タグボート（東京都中央区日本橋）は、2025年10月31日（金）～11月18日（火）に、現代アーティスト・有村佳奈による個展「Real」を開催いたします。

カラフルでポップな表現の中に、命の尊さや希望、そして怒りといった複雑な感情を宿す世界観が特徴です。本展では、大型キャンバス作品や新たに登場する「BABYGIRL」シリーズを含む多彩な新作を公開予定です。可愛らしさと強さが共存する赤ちゃん戦士たちが、現代の社会に問いかける、力強くも切実なメッセージを届けます。

異なる感情や状況が交錯し、新たな視覚体験を生む--。その瞬間を、ぜひ会場でご体感ください。

■出展作品のご紹介

本展「Real」では、AIやSNSの普及によって変化していく“リアル”のあり方をテーマに、3つのシリーズで構成された新作群を発表します。デジタル化が進む社会の中で、人が本来持つ感情や時間の手触りを、丁寧な筆致によって描き出します。

■コンセプト

Real ―立ち止まって今と向き合うー

「これって、本当にリアル？」

私たちは今、そんな問いの中で生きています。

SNSに映る自分と、日常の自分。

AIが描く絵や言葉。

かつては「どこか不自然」と感じていたものが、

今では当たり前のように受け入れられるようになりました。

AIが瞬時に“文章・画像・動画・コード”を生成し、誰もが表現者になった時代。

「本物」と「偽物」の境界は溶け、私たちは効率とスピードを優先するあまり、

本当の“リアル”を見失いつつあるのかもしれません。

本展では、フィルターのように一瞬で世界を美化するのではなく、

時間をかけ、手で描くことから生まれる“揺らぎ”や“温度”を

丁寧に浮かび上がらせていきます。

有村佳奈

■個展インタビュー有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」

女子美術大学デザイン学科を卒業後、「ウサギの仮面を被った乙女」を主題に、匿名性と自己表現が交錯する現代の姿を描いてきた有村佳奈。仮面は夢の世界への入口から、現代を生き抜くためのアイコンへと変化し、愛らしさと強さが同居する彼女たちの姿を通して、“今”を生きる私たちのリアルを映し出しています。

今回のインタビューでは、タグボートでの個展「Real」に込めた思いや、AIやSNSによって変容する“リアル”の捉え方、そしてこれからの創作への展望についてお話を伺いました。

インタビューはこちら :https://tagboat.tokyo/artistinterview/kanaarimura-real

■事前抽選のご案内

個展出展作品は、すべて事前抽選にて販売いたします。

応募期間：2025年10月21日(火)～10月27日(日)

当選連絡：10月28日(火)

事前抽選のお申込みはこちら :https://script.google.com/macros/s/AKfycbwlpRj3exYLcJX2tPHMSeo25mnFKCynQckgtQmUhTMgCNOa23kng3W9e2_Q9A0iU4ZDaQ/exec

■オープニングレセプション

オープニングレセプション

開催日時：2025年10月31日(金)18:00-20:00

会場：tagboat

入場無料・予約不要

どなたでもご参加いただけます。お飲み物をご用意しております。

【トークイベント：18:00-18:20（インスタライブ）】

新作や制作についてお話していただきます。

■イベント「有村佳奈個展ガイドツアー×サイン会」

開催日時：2025年11月1日(土)16:00-17:30

会場：tagboat ※入場無料・予約不要 どなたでもご参加いただけます。

作家による個展ツアーとサイン会を開催いたします！

サイン会は、当日作品集をご購入いただいたお客様を対象に「ドローイング付きサイン」をプレゼントいたします。また、作家本人から個展や出展作品を説明していただける貴重な機会となっておりますので、是非ご参加ください。

※作品集は本個展「Real」の作品集でございます。

「有村佳奈・ライブペインティング」

開催日時：2025年11月8日(土)14:00-17:00

会場：tagboat ※入場無料・予約不要

「有村佳奈×モモコグミカンパニー 特別対談トークショー」

開催日時：2025年11月15日(土)17:00-17:45

会場：tagboat

より詳しい詳細は、後日展覧会ページにて発表いたします。

■アーティストプロフィール

有村佳奈 Kana Arimura ＠kana_arimura(https://www.instagram.com/kana_arimura/)

1985年 鹿児島県出身

2008年 女子美術大学 卒業

展示歴

2024年 個展「Sakura」（Gallery Joyana／パリ）

2024年 個展「CHANGE」（tagboat／東京）

2024年 グループ展「つなぐーTSUNAGUー」（外琨塔 Vaikuntha 藝術中心 ／台北）

2017年からウサギの仮面をつけた女性をモチーフにした絵を中心に描き、『現代を生きる乙女の生と死』の表現に取り組んでいる。2023年は女優／ソロシンガー・田村芽実との展覧会「未完成のエピローグ」（EARTH+GALLERY）を開催し、写真・デジタルコラージュ作品等新たな試みにも挑戦。また2024年4月にパリでの初個展が開催、12月に台北での展覧会に参加等、海外での活動の場が広がっている。2024年に女子美奨励賞を受賞。その他、本の装画等のイラストレーションも行う。

■開催概要

有村佳奈「Real」

2025年10月31日(金) ～ 11月18日(火)

営業時間：11:00-19:00 休廊：日月祝

※初日の10月31日(金)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション：10月31日(金)18:00-20:00

入場無料・予約不要

会場：tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F

展覧会詳細はこちら :http://tagboat.co.jp/kana-arimura-real/