アニメ『チ。 ー地球の運動についてー』のキャラクターをモチーフにしたマスコットグッズが公式オンラインストアにて発売開始！！

アニメの企画・製作を行う株式会社スカパー・ピクチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役：長内敦、以下「スカパー・ピクチャーズ」）は「チ。 ー地球の運動についてー」からキャラクターをモチーフにしたマスコットチャームを販売し、クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）とともに、2025年10月17日（金）に、ORB MASCOT ONLINE SHOP（https://orb-mascotshop.com/(https://orb-mascotshop.com/)）をオープンしました。

魚豊原作の漫画『チ。 ー地球の運動についてー』は、全8巻で発行部数550万部を超える人気作です。これまでに第26回手塚治虫文化賞マンガ大賞他、多数の漫画賞を受賞。15世紀ヨーロッパを舞台に、宗教権力と科学・信念の衝突を描いた歴史フィクション作品で一躍注目を浴びました。

2024年にはNHKでアニメが放送され、各配信プラットフォームでも視聴され更なる話題を呼びました。

今回オープンしたのは、アニメ『チ。 ー地球の運動についてー』の公式オンラインストア「ORB MASCOT ONLINE SHOP」です。当ストアではキャラクターをモチーフにしたマスコットグッズを展開予定です。

【ECサイト詳細】

■ECサイト名

ORB MASCOT ONLINE SHOP（チ。マスコット オンラインショップ）

■URL

https://orb-mascotshop.com/

【株式会社スカパー・ピクチャーズ 会社概要】

社名：株式会社スカパー・ピクチャーズ

所在地：東京都港区赤坂1-8-1

代表者：代表取締役 長内 敦

資本金：100百万円

事業内容：映像作品の企画・製作

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。