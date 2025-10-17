肩幅の伝道師・sattou 初の絵本『かたねこ軒』が10月31日発売！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営する出版レーベル「ケンエレブックス（KENELE BOOKS）」は、 “肩幅の伝道師”として知られるイラストレーター・sattou（サットウ）氏による初の絵本『かたねこ軒』を、2025年10月31日（金）に発売いたします。

sattou氏は、広すぎる肩幅が印象的な作品を描くイラストレーター。人気キャラクターや流行のコンテンツを自身の作風に落とし込んだファンアートは、SNSで度々話題を呼びます。そんな”肩幅”を武器にコミックやイラストで長年活動してきたsattou氏が、この度初めて絵本に挑戦。氏の持ち味を生かした絵本『かたねこ軒』が誕生しました。

絵本の発売に先駆け、大阪・北浜にある「子供の本屋ぽてと」にて刊行記念展を開催します。絵本の先行販売のほか、描き下ろし作品の展示やオリジナルグッズの展開も予定しています。

◇『かたねこ軒』について

ある日、お腹をすかせた2ひきのねずみが見なれないお店を見つけます。

そこは猫が営む料理屋「かたねこ軒」。ねずみたちがお店に入ったとたん、シェフは料理を作りはじめ、食器や料理が運ばれてきます。ねずみたちはその大きさに悪戦苦闘しますが、次第に心が燃えてきて……。作者も驚く衝撃のラストが待っています！

書名：かたねこ軒

著者：sattou

体裁：A4版変形／上製／カラー／40頁

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年10月31日（金）

ISBN 978-4-910315-59-1

販売元 / 製造元：クラーケンラボ

▼絵本『かたねこ軒』（ケンエレブックス刊）紹介ページ：https://kenelephant.co.jp/books/posts/65299/

◇『かたねこ軒』刊行記念展について

絵本の刊行を記念して、絵本の先行販売＆刊行記念展を大阪・北浜の「子どもの本屋ぽてと」にて開催いたします。パネル、描き下ろし作品の展示／販売のほか、『かたねこ軒』オリジナルグッズの展開も予定。作家在廊日に、sattou氏と直接お話しできるチャンス。作品の世界をリアルに感じられるインパクトのある展示をお楽しみください。

会場：子どもの本屋ぽてと

会期：2025年10月24日（金）～11月6日（木）

住所：〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町１丁目１－８ 第１エイワビル 101

内容：『かたねこ軒』先行販売、描き下ろし作品／オリジナルグッズ販売など



※会期中は10月27日のみ定休日となります。

※展示内容およびイベント内容は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◇sattou（サットウ）

肩幅の伝道師。著書に『肩幅だけで鬼退治！』（扶桑社刊）、『カニフライフ』（星海社COMICS）

