Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷

10·î19Æü(Æü)¡¢26Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ëº£Ç¯·ÝÇ½À¸³è40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤È¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤ÏÆ±µéÀ¸¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö½ñ¡×¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡¢½ª»Ï¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¡¦È·µïÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½ñÆ»Å¸¡×¤Î¤ªÏÃ¤ä¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºîÉÊÅ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¾åµþ¤·¤ÆÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÈëÏÃ¤È¡¢·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î1¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢Êõ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Î¡¦ÅÏÊÕ¿¸¼ÒÄ¹¤Î¾×·â¤Î¤Ò¤È¸À¤È¤Ï¡ª¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ»³¤µ¤ó¤Ï11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¤Î¡ÖEX THEATER ROPPONGI¡×¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËMAX¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢40¼þÇ¯¸ø±é¡ØHIDE LIVE 2025 º£¤³¤½¡ªÃæ»³½¨À¬¥·¥çー¡ª¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³ MASACA¡Ù
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§Ëè½µÆüÍËÆü 17»þ～17»þ30Ê¬
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿Í¤È¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¶¦´¶¤òÈ¯¸«¤¹¤ë30Ê¬¡£
ÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/masaca/(https://www.tbsradio.jp/masaca/)