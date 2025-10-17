SHIFT AI 「親子で挑戦！AIゲーム制作体験会」開催

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大）は、来る2025年10月19日（日）に、AI技術に触れる機会の少ない小中高生とその保護者を対象とした体験型学習イベント「親子で挑戦！AIゲーム制作体験会」を開催いたします。

本イベントでは、学生AIコミュニティの創設・運営や生成AI発信者として活躍する福島 楓人（そら）氏、木村 太陽（Taiyo）氏をゲスト講師としてお招きします。

私たちは、この体験会が参加者にとってAIを用いた創作活動への「はじめの一歩」となることを願っています。イベント後も自宅で学びを継続できるよう、記憶に残る感動的な体験を提供することで、未来のクリエイター育成に貢献してまいります。





イベントの開催目的・特徴

近年、AI技術の発展は目覚ましく、社会のあらゆる分野でその影響が拡大しています。次世代を担う子どもたちが、AIを単なるツールとしてではなく、発想を形にする心強い味方として理解し、活用する能力を育むことは、非常に重要です。

本イベントでは、親子で協力しながらAIを活用したオリジナルゲームの制作に挑戦します。AIの基本的な仕組みや可能性を楽しく学びながら、プログラミング経験がなくても、スマートフォンやPCで手軽にゲーム制作ができるツール「DreamCore」や「Google AI Studio」を使用し、創造力を存分に発揮していただきます。

参加者には、シューティング、パズル、アドベンチャーなど様々なジャンルのゲーム制作を体験していただき、講師による丁寧な解説とサポートのもと、自分だけのオリジナルゲームを完成させます。イベントの最後には、制作したゲームの発表会も行い、互いの作品から刺激を受け、学びを深める機会を提供します。

イベント開催概要

親子で挑戦！AIゲーム制作体験会

開催日：2025年10月19日（日） 13:00～16:00（予定）

対象：小中学生とその保護者（SHIFT AI会員限定）

募集人数： 10組～15組

講師： 福島 楓人（そら）氏、木村 太陽（Taiyo）氏

※PC／スマホ／タブレットは各自持参

プログラム（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116644/table/186_1_2ef1e3e16030d19d43221f1276b6d419.jpg?v=202510170328 ]





【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする







【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14万人 (2025年10月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180