Âè27²óÁ´ÆüËÜ¥Óー¥Á¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 10/25³«Ëë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¦¡ÖÂè27²óÁ´ÆüËÜ¥Óー¥Á¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¡¦ÊËÆîÎÐÃÏ¥Óー¥Á¥³ー¥È¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¹ñÆâ¥Óー¥Á¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¥µ»¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢ÃË»Ò9¡¢½÷»Ò6¥Áー¥à¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º½¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¶ËÉ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÌ¥¤»¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
½Ð¾ì¥Áー¥à¤ÏÂç²ñ¥Úー¥¸(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=376)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³ー¥È¡ÊB¥³ー¥È¡Ë¤ÎÁ´»î¹ç¤ò¡ÖÆ°²è»þÂå¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÇ®Àï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ Æ°²è»þÂå¡ª¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@DougaJidai)
¢£ ²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹
ÊËÆîÎÐÃÏ¥Óー¥Á¥³ー¥È
¢©447-0844¡¡°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¹ÁËÜÄ®1-1
Ì¾Å´»°²ÏÀþ¡ÖÊËÆî±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó25Ê¬
¼Ö¤Î¾ì¹ç¡§È¾ÅÄIC¤«¤é15Ê¬¡£¹ÁËÜÄ®¸òº¹ÅÀ¤òÀ¾¿Ê¡£
Ãó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡ÊÌµÎÁ¡¦Âæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡Ë
¢£ ´ÑÀï¤Î¤´°ÆÆâ
´ÑÀï¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º½¾å¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¶õÃæÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ö¶á¤Ç¸«¤ëÇ÷ÎÏ¤È¥¹¥Ôー¥É¡¢¤½¤·¤Æ´¿À¼¤È³¤É÷¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥Óー¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§Âè27²óÁ´ÆüËÜ¥Óー¥Á¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÊËÆîÎÐÃÏ¥Óー¥Á¥³ー¥È¡Ê°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¹ÁËÜÄ®1-1¡Ë
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ
¼ç´É¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ¥Óー¥Á¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë°Ñ°÷²ñ¡¢Åì³¤¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í°¦ÃÎ¸©¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ