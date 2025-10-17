昭和西川 冬の寝具フェア〈ジョイフル本田 宇都宮店〉で開催：10月18日（土）～11月16日（日）お買い得な商品多数！さらに快適な睡眠環境を提案いたします！

昭和西川株式会社

より良い明日を迎えていただくために、商品を通してお客様により良い睡眠と健康を提供し続けていく、昭和西川がジョイフル本田 宇都宮店にて冬の寝具フェアを開催。羽毛ふとんを中心に敷きふとん、カバーやケットなど様々な寝具商品を取り揃えております。また、特別価格商品も多数ございます。是非この機会にご来店ください。

【開催概要】

◆日時：10月18日（土）～11月16日（日） 9時～20時

◆場所：〒329-0606 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1 ジョイフル本田 宇都宮店 ２Fイベントスペース

◆TEL：0285-57-2111（店舗代表）

【昭和西川 プレミアム寝具バーゲン展開写真】※画像は、春の寝具フェア開催時※ジョイフル本田 宇都宮店

■ 株式会社 ジョイフル本田

代表者：代表取締役社長 平山 育夫

本社所在地：〒300-0813 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

事業内容：ホームセンター事業、住宅リフォーム事業

店舗数：ホームセンター 17店舗

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/