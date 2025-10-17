歌と舞台のレジェンド キム・ジュンス(XIA)、日本公式ファンクラブオープン！

株式会社KADOKAWA Kプラス

歌と舞台で輝き続ける韓国のトップアーティスト、キム・ジュンス(XIA)の日本公式ファンクラブが新しくオープンしました！

日本のファンの皆さまに、キム・ジュンス(XIA)の最新ニュースや限定コンテンツ、イベント情報をいち早くお届けいたします。

今後の活動にもぜひご注目ください。

◆キム・ジュンス(XIA) ジャパンオフィシャルファンクラブ

https://kimjunsu-fc.jp/

入会金・年会費：6,600円（税込・送料込）

会員特典

● ファンクラブ会員証発行

● ウェルカムキット（入会特典）提供/別途発送予定

● チケット優先販売（抽選の場合あり）

● 会員専用ページの閲覧

● 会員限定イベントのご案内

● 誕生月にバースデーメール配信 (11月より開始)

● 月に一回のウォールペーパーの提供 (11月より開始)

※ウェルカムキットの詳細内容や発送日は、後日ファンクラブサイトでご案内いたします。

※既存のファンクラブサイト（ https://kimjunsu.jp/ ）の特典・サービス内容とは異なります。

※上記特典は2025年10月時点の内容です。諸般の事情により、事前通知なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M9uV59wjtHw ]

キム・ジュンス(XIA)は、ミュージカル『モーツァルト！』『エリザベート』『デスノート(Death Note)』『ドラキュラ(Dracula: The Musical)』など、数々の話題作で歌唱力と演技力を披露し、幅広い世代から支持されています。音楽活動でも正規アルバム・ミニアルバム・シングル・OSTなど、多彩な作品を届けてきました。

最近では、今年の6月に 中島美嘉「僕が死のうと思ったのは」のリメイク をリリースし、10月9日～12日に韓国で開催されたコンサート 『XIA 2025 CONCERT Chapter 2 : Festa』 でも圧巻のステージパフォーマンスを披露。活動のひとつひとつが話題となり、多くの関心を集めています。 さらに、来年には待望のニューアルバムのリリースも予定されており、さらなる活躍が期待されています。

日本公式ファンクラブでは、最新情報や限定コンテンツ、イベント情報をいち早くお届けします。キム・ジュンス(XIA)の活動をより身近に楽しめるこの機会に、ぜひご入会ください。

なお、既存のファンクラブサイト（ https://kimjunsu.jp/ ）は2025年10月31日（金）23:59をもって閉鎖予定となっております。

今後ともキム・ジュンス(XIA)への温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

キム・ジュンス(XIA) プロフィール

生年月日：1986年12月15日

歌手としては愛されるボーカリスト、ミュージカル俳優としては“観客から信頼される俳優”となったキム・ジュンスは、2010年のミュージカル『モーツァルト！』でデビューして以来、『エリザベート』『ディセンバー：終わらない歌(原題)』『ドラキュラ(Dracula: The Musical)』『デスノート(Death Note)』『エクスカリバー』など、初演を含む数多くの大作ミュージカルで観客と出会ってきた。圧倒的な歌唱力と演技力で独自のキャラクターを築き上げ、「キム・ジュンスというひとつのジャンル」と称されるほどの絶大なチケットパワーを誇り、作品の成功を牽引してきたキム・ジュンスは、今や韓国を代表するミュージカル俳優としての地位を確立している。また、爆発的な動員を記録する年末恒例のバラード＆ミュージカルコンサートに加え、歌手デビュー20周年を機に新たなブランドコンサートを立ち上げ、新しいチャプターの幕開けを告げるなど、“公演キング”として代えのきかない存在感を見せ続けている。さらに、いまなお“K-POPレジェンド”と呼ばれ、20年以上にわたりボーカリスト、そしてパフォーマーとしても活躍を続け、ロングランのキャリアとともに多くの後輩アーティストにとって良き手本となっている。高まり続ける人気はもちろん、ジャンルを越えて活躍するオールラウンダーとして確固たる地位を築き上げ、ミュージカルと歌手、その両分野で頂点に立つ名実ともに最高のアーティストである。

代表作

[ミュージカル]

・ 『アラジン(ALADDIN The Musical)』 (アラジン役, 2024年初演)

・ 『ドラキュラ(Dracula: The Musical)』 (ドラキュラ役, 2014年初演)

・ 『デスノート(Death Note)』 (L役, 2015年初演)

・ 『エリザベート』 (トート/死の役, 2012年初演)

・ 『モーツァルト！』 (ヴォルフガング・モーツァルト役, 2010年初演)

他多数

[音盤]

・ 『僕が死のうと思ったのは』 (2025)

・ 『21番目の季節が君を待つから』 (2024)

・ 『昼に昇る月』 OST - [僕たちのすべての] (2023)

・ ミニアルバム 3集 『DIMENSION』 (2022)

・ 正規アルバム 4集 『XIGNATURE』 (2016)

・ 正規アルバム 1集 『Tarantallegra』 (2012)

他多数