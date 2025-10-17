【Dessin】おすすめのニットをピックアップした特集ページを10月17日（金）よりWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/))は、ブランドがこの秋リコメンドするニットをピックアップした特集ページを、10月17日（金）より公式WEBサイトにて公開いたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。

10月17日（金）から公開する特集ページでは、秋本番を迎えるこれからの時期に合わせて、上品な印象ながら気負わずラフ＆カジュアルに着られるニットをご紹介いたします。

スウェットライクな風合いでロングシーズン活躍するフーデッドニットや、素材感を楽しめるベロアモールニットなど、全5型のニットをラインナップしています！

ぜひ、デイリーユースで愛用したい今年のニット選びの参考にしてください！

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/feature/knit/Knit：\8,998(tax in)Knit：\8,998(tax in)Knit：\6,996(tax in)Knit：\5,995(tax in)Knit：\7,997(tax in)

【商品のお取扱い】

■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

【Social Media】

■ Instagram ＠dessin_official_jp

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/