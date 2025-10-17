Dreame史上最軽量900g「Dreame X1 Air」＆ペット毛98%除去「Dreame X1 Slim」コードレス掃除機、10月17日からAmazon、楽天及び全国家電量販店で販売開始

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーターで高性能を誇るスマート家電総合メーカー、Dreame Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区）は、最新コードレススティック掃除機「Dreame X1 Air（ドリーミー エックスワン エア）」「Dreame X1 Slim（ドリーミー エックスワン スリム）」を、2025年10月17日（金）より全国の家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ等）およびDreame公式オンラインストア、Amazon公式ショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて販売開始します。

■製品の主な特長

Dreame X1 Air：日常使いに最適な超軽量モデルDreame X1 Air

階段・高所掃除も腕に負担なく

本体重量わずか約0.9kg。Dreame史上最軽量のハンディボディで、片手でも軽やかに操作可能です。メインブラシ装着時でも約1.4kgと軽く、階段の掃除や天井・カーテンレールなどの高所清掃、長時間の掃除でも腕への負担を大幅に抑えます。高齢者の方や女性でも扱いやすい設計です［注1］。

軽いのにパワフルな吸引力80AW

高速モーター（約120,000回転/分）と「8マルチコーンサイクロン」技術で吸引力を落とさず、最大108,000Gの遠心力で微細なホコリまで分離します。フローリングからカーペットまで、日常のゴミをしっかり吸い取ります［注2］。

一度の充電で約35分連続稼働

高エネルギー密度の3セルLiPoバッテリーで、エコモードでの日常使いに十分なスタミナを実現。ワンルーム～3LDK程度のお部屋なら一度の充電で掃除が完了します［注3］。

5層ろ過＆HEPA H14でアレルギー対策

機器全体で99.99%のろ過効率を実現。0.1μmレベルの微細粒子（花粉やダニの死骸、ペットのフケなど）までしっかり捕集し、排気もクリーンに保ちます。アレルギーをお持ちの方やお子様がいるご家庭にも安心です［注4］。

家中をこれ1台でカバーする4-in-1アタッチメント

コンビネーションツール、ソフトダスティングブラシ、ソフトローラーブラシ、ミニモーターブラシの4種類を付属。床から高所・細部まで対応します。

ベッド下やソファ下など暗所のホコリも見逃さない CelesTect LED ライト搭載

CelesTect(TM) LEDライトを搭載し、ベッド下やソファ下など暗所のホコリも見逃しません、暗い場所を照らす統合された 140° CelesTect LED ライトも備えており、ほこりの視認性を最大 16 倍向上させます。［注5］。

［注1］本体約0.9kg、メインブラシ装着時約1.4kgはメーカー測定値。実際の重量は個体差があります。

［注2］吸引力80AW、108,000Gはメーカー測定値。性能は使用環境により異なります。

［注3］最大稼働時間はエコモードで組み合わせツール使用時のメーカー測定値。実際の稼働時間は環境・設定・使い方により変動します。

［注4］ろ過効率99.99%（0.1μm）は、中国の第三者試験検査機関Suzhou GTT Service Co.,Ltd.による試験に基づく数値。機器全体のろ過性能であり、使用状況により異なる場合があります。HEPA等級はH14。

［注5］付属ツールは延長ロッド、コンビネーションツール、ソフトダスティングブラシ、ソフトローラーブラシ、ミニモーターブラシ。CelesTect（セレステクト）(TM) LEDは暗所での塵の可視化を補助します。可視化倍率（最大16倍）はメーカー測定値。梱包内容・外観は一部変更となる場合があります。

- 製品名称 Dreame X1 Air（ドリーミー エックスワン エア）- メーカー希望小売価格： 49,800円（税込）- 発売日：2025年10月17日（金）- 公式オンラインショップDreame公式オンラインストア https://bit.ly/472tWTyAmazon公式ショップ https://amzn.to/43gjarODreame楽天市場店 https://bit.ly/4n5n65PDreame公式ヤフー店 https://bit.ly/47dxiTU- 取り扱い家電量販店ビックカメラ、ヨドバシカメラほか家電量販店、ほか。Dreame X1 Slim：ペット飼育世帯向けパワフルモデルDreame X1 Slim コードレス掃除機

1.4kgの軽量ボディで最大150AWの強力吸引

約1.4kgの軽量ボディながら、最大150AWの強力吸引を実現。前世代モデル「Dreame Z10」と比較して18.7%の軽量化を達成しつつ、性能は大幅に向上しています。最大101,000Gの遠心力でホコリを効果的に分離し、始めから終わりまで安定した吸引力を維持します［注1］。

ペット毛98%除去＆絡まり低減95%のソフトローラーブラシ2.0

絡まり防止毛×らせん状毛のデュアル構造で、毛の絡まりを大幅低減（95%削減）。10mmカーペットのペット毛を98%除去し、5mmの溝のホコリまで効率よく掃除します。犬や猫を飼っているご家庭でも、ブラシのメンテナンス頻度が大幅に減少します［注2］。

スマートセンサー搭載で自動で吸引力最適化

CelesTect(TM) LEDで暗所の微細塵（約30μm）も可視化。さらにスマートセンサーが床面の汚れ量を検知し、吸引力を自動で最適化します。無駄な電力消費を抑えながら、効率的に掃除が可能です［注2］。

5層ろ過システム＋HEPAで99.99%捕集

0.1μmの微細粒子まで99.99%捕集。見えないホコリやペットのフケ、ダニの死骸にもしっかり対応します［注3］。

最大60分連続稼働で一軒家もカバー

大容量バッテリー（5×2,850mAh）を搭載し、エコモードで最大60分の連続稼働が可能。一軒家全体や広めのマンションでも、一度の充電で掃除が完了します。0.5Lの大容量ダストカップで、ゴミ捨て頻度も抑えられます［注4］。

多用途アタッチメントで床・高所・精密機器周りまで対応

延長ロッド、コンビネーションツール、ソフトダスティングブラシを同梱。フローリング、カーペット、高所、精密機器まわりまで幅広くカバーします。

延長ロッドコンビネーションツールソフトダスティングブラシ

［注1］X1 Slimの最大150AW、最大101,000Gはメーカー測定値。吸引力は使用環境により変動します。本体重量約1.4kgはメーカー測定値。

［注2］ブラシの絡まり低減率95%、ペット毛除去率98%、可視化性能はメーカー測定値。床材や汚れの状態により効果は異なります。スマートセンサーの動作は汚れ量・床材・運転モード等の条件によって変化します。

［注3］0.1μm粒子の99.99%捕集は、中国の第三者試験検査機関Suzhou GTT Service Co.,Ltd.による試験に基づく数値。環境や運転条件により異なる場合があります。

［注4］最大稼働時間はエコモードでのメーカー測定値。実際の稼働時間は環境・設定・使い方により変動します。

■スペック一覧

- 製品名称 Dreame X1 Slim（ドリーミー エックスワン スリム）- メーカー希望小売価格： 50,800円（税込）- 発売日：2025年10月17日（金）- 公式オンラインショップDreame公式オンラインストア https://bit.ly/4hpG06fAmazon公式ショップ https://amzn.to/3ISQDloDreame楽天市場店 https://bit.ly/4n5Gr6TDreame公式ヤフー店 https://bit.ly/4qkvVvC- 取り扱い家電量販店ビックカメラ、ヨドバシカメラほか家電量販店、ほか。

※上記仕様・数値は一部メーカー測定値を含みます。実使用環境により変動します。

■企業Dreame Technologyについて

デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズム等の先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレススティック掃除機、ドライヤーなどを展開。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。研究開発従事者は社員の7割以上、年間売上の約7%を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）。

※Dreame（ドリーミー）、CelesTect（セレステクト）はDreame Technologyの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。仕様およびデザインは予告なく変更となる場合があります。

●公式日本語サイト： https://www.dreametech.jp/

●公式LINE： https://lin.ee/dHVByPZ

●公式X（旧Twitter）： https://x.com/dreamejapan

●公式Instagram： https://www.instagram.com/dreametech_japan

●Amazon公式ショップ ：https://amzn.to/4fMv9l6

●Dreame楽天市場店 ：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

●DREAME公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech

※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。