年間34万人が訪れる温浴施設「まめじま湯ったり苑」10月20日で開業25周年

株式会社タカチホ

株式会社タカチホ（長野県長野市、代表取締役社長：久保田一臣、以下「タカチホ」）が運営する温浴施設「まめじま湯ったり苑」は、2025年10月20日(月)に開業25周年を迎えます。当日は「10月20日生まれ」の方へ入館料無料と湯ったり苑タオルを進呈。10月26日(日)～11月30日(日)は創業祭として入浴回数券などの購入特典を実施。人気のサウナ「熱波イベント」も強化します。

イベント背景

店舗外観大浴場

1999年（平成11年）の開業以来、地域の“憩いの場”として親しまれ、年間来館者数は約34万人（2024年度、当社計）にのぼります。多彩な浴槽・サウナ・お食事処・休憩スペースに加え、衛生管理やキャッシュレス対応、イベント強化など利便性の向上に取り組んでいます。

25周年当日の特典(10月20日(月)）

・対象：10月20日生まれの方（要・本人確認書類）

・内容：同日生まれの方は入館無料+湯ったり苑タオル進呈

・注意：お一人様1回限り／在庫状況により終了

創業祭：回数券 購入特典(10月26日(日)～11月30日(日))

対象の回数券をご購入で、無料券・抽選補助券などの特典を進呈します。

- 大人入館回数券（10枚）：7,500円

特典：入浴無料券1枚＋抽選補助券2枚

備考：回数券の有効期限：2028年3月31日(金)／各無料券の有効期限：2025年12月31日(水)まで

- 子供入浴回数券（10枚）：3,150円

特典：平日入浴無料券1枚＋抽選補助券1枚

備考：各無料券の有効期限：2025年12月29日(月)まで

- 生ビール回数券（10杯）：2,750円

特典：生ビール無料券1枚＋抽選補助券1枚

備考：各無料券の有効期限：2025年12月31日(水)まで

※特典・在庫には限りがあります。内容は予告なく変更となる場合があります。

サウナ企画：熱波イベントを強化

概要：熱波師「やぎさん」および門下生による【熱波イベント】を複数回実施。

実施日・参加方法：月間イベントカレンダーで随時告知します。

イベントカレンダー

最新の月間イベントは公式サイト内のカレンダーで随時更新しています。ご来館前に最新情報をご確認ください。

（公式：https://www.yuttarien.com/mamejima/）

施設概要

施設名：まめじま湯ったり苑

所在地：〒381-0022 長野県長野市大豆島1641

営業時間：10:00～24:00（入浴受付 10:00～23:30）

TEL：026-222-1126

公式サイト：

https://www.yuttarien.com/mamejima/

ご挨拶（コメント）

「地域の皆さまに支えられて25年。これからも“また来たくなる施設”を目指し、快適性と楽しさを磨き続けてまいります。」

（まめじま湯ったり苑 支配人：片岡）

会社概要

やぎさん紹介：長野拠点の熱波師で、県内外の施設で定期開催。「熱波甲子園 2024秋」準優勝の実績を持つ実力派です

会社名 ：株式会社タカチホ 代表取締役社長：久保田 一臣

設立年月日 ：昭和 24 年 2 月 28 日

資本金 ：10 億円

決算期 ：3 月 31 日（年 1 回）

主な業務内容：観光みやげ品の製造および卸売業、一般和洋菓子、アウトドア用品販売、飲食・不動産 事業など

本社所在地 ：〒381-0022 長野県長野市大豆島 5888 番地

TEL：026-221-6677 FAX：026-221-1346