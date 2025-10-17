【期間限定41％OFF】世界最速クラス「ORICO X50 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース」

深圳市奥睿科电子商务有限公司



ORICOは、最新の超高速ストレージソリューション「ORICO X50 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース」を日本Amazonにて期間限定セール価格で販売開始いたしました。本製品は、最大80Gbpsの超高速転送を実現し、クリエイターやITプロフェッショナルに最適な外付けストレージケースです。

「ORICO ‎X50」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月10日から2025年10月26日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2

割引率：41% OFF（割引コード適用）

割引き前の価格：39,999円

割引き後の価格：23,749円

【製品のポイント】

【最大80Gbpsの高速転送】 Intel製Thunderbolt 5対応コントローラーを搭載し、最大80Gbpsの帯域幅に対応。6GBのファイルもわずか1秒で転送可能。安定・高速なデータ転送で、ビジネスやクリエイティブ作業の効率を大幅に向上。

【超高速ストレージ拡張】 最大6000MB/sの読取速度と80Gbpsの帯域幅に対応（※PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4以降のSSD推奨）。ドライバ不要で接続可能。データ処理、クリエイティブ作業、プログラミングなど幅広い用途に最適。 ⚠️ Thunderbolt 3ポート使用時は、USBモードで最大10Gbpsに制限される可能性があります。

【Thunderbolt 5互換チップ搭載】 本製品はIntel JHL9480チップを採用し、Thunderbolt 5技術との互換性に優れたストレージソリューションを実現。高い安定性と高速性を兼ね備え、4K/8K映像編集やゲーム、業務用途にも理想的です。

【静音冷却・高放熱性能】 アルミ合金製筐体とフィン構造に加え、放熱パッドと熱伝導グリスを採用。動作中でも高い放熱性能と静音性を両立し、高負荷時でも温度を効果的に管理（45℃以下）。

【幅広いデバイスと高い互換性】 Thunderbolt 5/4/3およびUSB4インターフェースと互換性あり。macOS、Windows、Linuxなどの主要OSに対応し、MacBookやMac mini、各種ノートPCやタブレットとの接続も簡単に行えます。対応デバイスは以下の通り： MacBook Pro (M4 Pro/M4 Max)、Mac mini (M4 Pro)、Mac Studio (M4 Max/M3 Ultra)、Razer Blade 16ラップトップなど。

【Thunderbolt 3ユーザー互換性に関する注意事項】Thunderbolt 3システムはThunderbolt 5と完全互換しない可能性があり、デフォルトでUSB転送速度にダウングレードされるため、性能が10Gbpsに制限されます。Thunderbolt 3ユーザーは、本80Gbps SSD外付けケースの代わりにThunderbolt 3/4対応SSD外付けケースを選択することを推奨します。これによりUSB接続時よりも優れた転送速度が得られます。

まとめ

高性能を求めるユーザーにぴったりのプレミアムSSDケース、ORICO X50。

このお得なチャンスをお見逃しなく！41%OFFで、割引後価格は23,749円(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2)です！

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc