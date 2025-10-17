SNS映え必至！ パフェ×メンバーカラードリンク「MOCKTAIL（モクテル）」で楽しむ “NEWかわいい” 推し活タイム【THE NEW NORMAL】
■ 推しカラーで選べる(ハート) 「MOCKTAIL（モクテル）」が新登場！
旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店”【THE NEW NORMAL】。
フルーツやパフェを愛する方々に加え、近年では“ミラープレート”とともにパフェを楽しむ「推し活」の場としても注目を集めています。
このたび【THE NEW NORMAL】では、“推し活をもっと楽しんでいただくために”
パフェとともに味わえる9種のノンアルコールカクテル「MOCKTAIL（モクテル）」を新たに開発。
彩り豊かな9種のモクテルは、「推しカラー」で選ぶ楽しさはもちろん、パフェとともに楽しむ時間がより華やぐよう、フルーツやミルク、カカオなどを組み合わせ、味わいのバランスにもこだわりました。お酒を飲まない方でも、心ときめくカラフルなひとときをお過ごしいただけます。
■ カラフル＆キュート(ハート)全9種の「MOCKTAIL（モクテル）」を一部ご紹介
● Red：ザクロ × クランベリー
深みのあるルビー色が美しい一杯。ザクロの粒々した食感とほどよい酸味と甘みで、気分まで華やぐ一杯です。
● Purple：ブルーベリー × 巨峰
たっぷりのブルーベリーと巨峰の甘さが引き立つ、穏やかで心落ち着く味わい。
● Blue：ライチ × グレープフルーツ
2層のグラデーションが美しく、軽やかでリフレッシュしたい気分にぴったり。
混ぜるとあざやかなブルーに変化し、目でも楽しめるモクテルです。
■ SNSで話題のミラープレートにパフェとモクテルをプラス。推し活がもっと華やかに。
旬のフルーツを贅沢に使ったパフェの下皿は、ミラープレート仕様。
推しのバースデーや周年記念、舞台やツアー完走などの “特別な日” に、お好きなメッセージ（30文字まで）を添えてお楽しみいただけます。お気に入りのメンバーカラーのモクテルを選んで、パフェと並べれば、 “推し” との甘い記念日がさらに華やかに。
味わいはもちろん、写真に残したくなる心ときめく一枚が完成します。
※ミラープレートは、パフェの料金＋1100円（税込）でご用意可能。事前予約必須。
【Menu Lineup】
● Red：ザクロ × クランベリー
● Orange： グレナデン × オレンジ
● Purple：ブルーベリー × 巨峰
● Pink：ベリー × ミルク
● Green：キウイ × ミント
● Yellow：レモン × ソーダ
● Black：ココナッツ × コーラ
● Brown：カカオ × カフェオレ
● Blue：ライチ × グレープフルーツ
販売価格：1,000円（税込）
提供期間：2025年10月9日（木）～
見てかわいい、撮って楽しい、味わって幸せ。
【THE NEW NORMAL】が届ける新しい “推し活のかたち” をぜひお楽しみください。
■ THE NEW NORMAL
【THE NEW NORMAL】は、全国から取り寄せた今しか味わえない旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店” 。レコードが奏でる心地よい音色に包まれた落ち着きのある空間は、女子会やデートにもおすすめです。夜は暖炉を囲み、炎のゆらめきを眺めながら、ゆったりと。
こだわりのパフェとともに優雅な時間をお楽しみいただけます。
【 店舗情報 】
THE NEW NORMAL
所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階
電話番号｜03-6303-1232
営業時間｜【 月～金・祝前日・祝後日 】11:30~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)
【 土日祝日 】11:00~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)
Instagram｜https://www.instagram.com/tnn_ebisu/
食べログ ｜https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13293635/dtlmenu/
公式HP ｜https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251017_mocktail(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251017_mocktail)
【 会社概要 】
会社名｜株式会社そら
所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F
代表者｜ 都築 学
事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業
https://www.sola-japan.co.jp/