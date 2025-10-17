SNS映え必至！ パフェ×メンバーカラードリンク「MOCKTAIL（モクテル）」で楽しむ “NEWかわいい” 推し活タイム【THE NEW NORMAL】

■ 推しカラーで選べる(ハート) 「MOCKTAIL（モクテル）」が新登場！

株式会社そら

旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店”【THE NEW NORMAL】。

フルーツやパフェを愛する方々に加え、近年では“ミラープレート”とともにパフェを楽しむ「推し活」の場としても注目を集めています。

このたび【THE NEW NORMAL】では、“推し活をもっと楽しんでいただくために”

パフェとともに味わえる9種のノンアルコールカクテル「MOCKTAIL（モクテル）」を新たに開発。

彩り豊かな9種のモクテルは、「推しカラー」で選ぶ楽しさはもちろん、パフェとともに楽しむ時間がより華やぐよう、フルーツやミルク、カカオなどを組み合わせ、味わいのバランスにもこだわりました。お酒を飲まない方でも、心ときめくカラフルなひとときをお過ごしいただけます。

■ カラフル＆キュート(ハート)全9種の「MOCKTAIL（モクテル）」を一部ご紹介

● Red：ザクロ × クランベリー

深みのあるルビー色が美しい一杯。ザクロの粒々した食感とほどよい酸味と甘みで、気分まで華やぐ一杯です。

● Purple：ブルーベリー × 巨峰

たっぷりのブルーベリーと巨峰の甘さが引き立つ、穏やかで心落ち着く味わい。

● Blue：ライチ × グレープフルーツ

2層のグラデーションが美しく、軽やかでリフレッシュしたい気分にぴったり。

混ぜるとあざやかなブルーに変化し、目でも楽しめるモクテルです。

■ SNSで話題のミラープレートにパフェとモクテルをプラス。推し活がもっと華やかに。

旬のフルーツを贅沢に使ったパフェの下皿は、ミラープレート仕様。

推しのバースデーや周年記念、舞台やツアー完走などの “特別な日” に、お好きなメッセージ（30文字まで）を添えてお楽しみいただけます。お気に入りのメンバーカラーのモクテルを選んで、パフェと並べれば、 “推し” との甘い記念日がさらに華やかに。

味わいはもちろん、写真に残したくなる心ときめく一枚が完成します。

※ミラープレートは、パフェの料金＋1100円（税込）でご用意可能。事前予約必須。

【Menu Lineup】

● Red：ザクロ × クランベリー

● Orange： グレナデン × オレンジ

● Purple：ブルーベリー × 巨峰

● Pink：ベリー × ミルク

● Green：キウイ × ミント

● Yellow：レモン × ソーダ

● Black：ココナッツ × コーラ

● Brown：カカオ × カフェオレ

● Blue：ライチ × グレープフルーツ

販売価格：1,000円（税込）

提供期間：2025年10月9日（木）～

見てかわいい、撮って楽しい、味わって幸せ。

【THE NEW NORMAL】が届ける新しい “推し活のかたち” をぜひお楽しみください。

■ THE NEW NORMAL

【THE NEW NORMAL】は、全国から取り寄せた今しか味わえない旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店” 。レコードが奏でる心地よい音色に包まれた落ち着きのある空間は、女子会やデートにもおすすめです。夜は暖炉を囲み、炎のゆらめきを眺めながら、ゆったりと。

こだわりのパフェとともに優雅な時間をお楽しみいただけます。

【 店舗情報 】

THE NEW NORMAL

所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階

電話番号｜03-6303-1232

営業時間｜【 月～金・祝前日・祝後日 】11:30~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

【 土日祝日 】11:00~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

Instagram｜https://www.instagram.com/tnn_ebisu/

食べログ ｜https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13293635/dtlmenu/

公式HP ｜https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251017_mocktail(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251017_mocktail)

【 会社概要 】

会社名｜株式会社そら

所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者｜ 都築 学

事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/