はじめての転職でも安心！保育士向けセミナーを専門のキャリアアドバイザーがライブ配信　10月19日（日）オンライン開催

株式会社アスカ

保育に特化したサービスを提供する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、2025年10月19日（日）に開催される『ほいくis オンライン転職セミナー 2025』に登壇いたします。

本セミナーでは「はじめての転職でも安心！保育士転職ガイド」をテーマに、転職活動の進め方や園探しのポイント、エージェントの活用方法などを解説。初めて転職を検討する方にも理解しやすい内容を、ライブ配信でお届けします。

開催概要

『ほいくisオンライン転職セミナー 2025』ライブ配信

日時：2025年10月19日（日）14:00～15:00

テーマ：「はじめての転職でも安心！保育士転職ガイド」

主催：株式会社e-CHANNEL

登壇者：小林真貴／常福あかり（株式会社アスカ キャリアアドバイザー）

URL：https://hoiku-is.jp/seminar/movie/510/

『ほいくisオンライン転職セミナー 2025』について

毎日の保育に必要な知識や日常生活で役立つ情報をコンパクトに配信する、保育士・幼稚園教諭向け総合メディア”ほいくis”が、保育者が抱える転職の不安やお悩みに応えるオンライン転職イベントを開催。セミナー配信やお役立ち記事・資料の展開など、多角的な情報提供を行っています。

開催期間：2025年10月6日（月）～12月22日（月）

URL：https://hoiku-is.jp/lp/jobfair/

ライブ配信だけでなく、オンデマンド配信にもアスカのキャリアアドバイザーが登壇。

面接の心得・園見学のチェックポイントなどの転職お役立ち情報や保育士の働き環境の変化など、全18テーマの動画が無料で視聴可能です。

保育に特化したアスカならではの視点で、転職のお悩みに沿ったノウハウをお伝えします。

※視聴には無料のほいくisメンバー登録が必要です。

履歴書・職務経歴書対策園見学チェックポイント面接の心得

今後の展望・企業の取り組み

アスカは保育業界における人材不足や定着率の課題解決に向け、キャリア支援だけでなく働き続けられる環境づくりにも取り組んでいます。

今後もオンラインセミナーやキャリア相談を通じて、保育士一人ひとりのキャリア形成を支援するとともに、保育施設に対しても採用・人材育成の側面からサポートを強化してまいります。

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

アスカグループ概要

商号： 株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

商号：株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：http://www.asuka-hu.co.jp