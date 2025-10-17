欧州No.1のサッカークラブを決める大会「UEFAチャンピオンズリーグ」日本人選手所属クラブやビッグクラブの戦いを中心に選りすぐりの試合を10月22日（水）よりLeminoプレミアムで配信決定！！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年10月22日（水）より欧州を代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」を配信いたします。

特設サイト：https://bit.ly/3JgqOvy(https://bit.ly/3JgqOvy)

昨年度より、大会フォーマットが大きく変わり、リーグフェーズからビッグクラブの直接対戦が見られる「UEFAチャンピオンズリーグ」。2025-26シーズンも、昨年の覇者、パリ・サンジェルマンを始め、リヴァプールやバルセロナ、バイエルン、ナポリなど欧州各国の王者、そしてマンチェスター・シティやレアル・マドリード、インテル、レヴァークーゼンなどの名門が最強の称号を目指して激突します。

また今季も複数の日本人選手が参戦。遠藤航（リヴァプール）、南野拓実（モナコ）、堂安律（フランクフルト）、守田正英（スポルティング）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）などが大舞台に臨みます。

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト４はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00からお届けします。また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信します。

世界中のスター選手が競演する最先端のサッカーを是非Leminoでお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

■配信日：2025年10月22日（水）～（予定）

■配信時間：日本時間の試合開催当日24:00～

■配信試合：

リーグフェーズ Matchday毎に2試合/18試合

※Matchday3のみ3試合/18試合

※Matchday1～2はアーカイブとしてMatchday毎に3試合/18試合

プレーオフ Matchday毎に2試合/8試合

ベスト16 Matchday毎に1試合/8試合

ベスト8 Matchday毎に1試合/4試合

ベスト4 Matchday毎に1試合/2試合

決勝 1試合

■配信形態：Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)にて配信

【配信試合】

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000147/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-uefaLP-1017

＜リーグフェーズMatchday3＞

2025年10月22日（水）24:00～ アーセナル VS アトレティコ・マドリード

2025年10月23日（木）24:00～ モナコ VS トッテナム・ホットスパー

2025年10月23日（木）24:00～ フランクフルト VS リヴァプール

＜リーグフェーズMatchday4＞

2025年11月5日（水）24:00～ リヴァプール VS レアル・マドリード

2025年11月5日（水）24:00～ パリ・サンジェルマン VS バイエルン

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。