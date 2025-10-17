【参加者募集】株式会社グレートベアーズ、新アリーナでビジネス交流会『BEARS MEET』を開催！スポーツの熱狂を共有し、新たな事業連携の創出へ
プロバレーボールチーム「東京グレートベアーズ」は、2025年11月13日(木)に、東京ベイエリアの新たなランドマーク『TOYOTA ARENA TOKYO』にて、試合観戦付きビジネス交流会『BEARS MEET』を開催いたします。
本イベントは、開業間もない最新鋭アリーナを舞台に、異業種間の新たなビジネス連携を創出することを目的とした、試合観戦付きの交流会です。
◆開催の背景
スポーツチームを介したビジネス交流は、共通の応援体験がもたらす一体感から、参加企業間の強固な関係構築を促し、新たなビジネス創出の土壌となることが知られています 。
本イベントの協力を行う株式会社BeFreeは、過去にプロラグビーチームの協賛パートナー企業を対象としたビジネス交流会を企画・運営し、参加企業から大変好評を博しました。その会をきっかけに、実際に新たなビジネス連携の検討が始まるなど、具体的な成果が生まれています。
今回はその実績とノウハウを活かし、プロバレーボールという新たな舞台で、参加者の皆様にとって価値ある出会いの場を創出することを目指します。
◆「BEARS MEET」開催概要
当日は、ビュッフェ形式の食事と共に歓談の時間を設けるほか、普段は立ち入ることのできない最新アリーナの限定ツアーも実施。その後、SV.LEAGUE屈指の好カードである「東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋」の試合を観戦し、興奮と感動を共有いただきます。
- 日時: 2025年11月13日(木)
- 交流会: 16:00～18:00
- 試合開始: 19:05
- 会場: TOYOTA ARENA TOKYO 1F プレミアムラウンジ
- 内容:
- 異業種交流／名刺交換
- ビュッフェ形式の食事
- アリーナ場内限定ツアー
- 試合観戦（チケット付き）
- 参加費:
- 一般企業様: 15,000円/ 1名様（税別）
- ※1企業2名様まで
- お申し込み締切 2025年10月31日(火)
◆スイートルーム観戦プランのご案内
企業の皆様の重要な顧客へのおもてなしや、インナーブランディングの機会としてもご活用いただける、プライベートなスイートルーム観戦プランもご用意しております。11月13日のスイートルームをご購入いただいた企業様は、特典として本ビジネス交流会に無料でご参加いただけます。
（※料金等の詳細は下記お申し込みフォームよりご確認ください）
◆お申し込み方法
- 一般参加お申し込みフォーム: (https://forms.gle/ffa8DeVv5JL1YvgP9)
- スイートルーム観戦（交流会参加特典付き）お申し込みフォーム: (https://forms.gle/bh7hD27h4fiodwHL7)
各社概要
■株式会社グレートベアーズ
「VOLLEYBALL DREAM(TM)」をクラブコンセプトに掲げ、バレーボールを通じて人・地域・世界を「つなぐ」存在を目指すプロバレーボールチーム。日本代表の柳田将洋選手らが所属し、魅力的なプレーで多くのファンを惹きつけている。
■京王観光株式会社
京王グループの総合旅行会社として、個人・団体旅行からMICE、スポーツ団体サポートまで幅広く手掛ける。長年の実績とノウハウを活かし、顧客の課題解決と新たな価値創造を追求している 。
■株式会社BeFree
「関わる全ての人の未来を明るく照らす」をミッションに掲げ、企業の成長と個人のキャリアを両面から支援するプロフェッショナル集団。BtoB営業支援事業「Be Sales」、営業特化の転職支援事業「セールス天職」、飲食事業「Bink's」の三つの柱で事業を展開している。
◆本件に関するお問い合わせ
東京グレートベアーズ セールスパートナー
京王観光株式会社 担当：干上
メールアドレス: y.hoshigami@befree-inc.com