rom&nd人気リップと眉マスカラがポーチにすっぽり可愛いミニサイズに！

ロムアンドを代表する3大アイテム「ザジューシーラスティングティント」、「グラスティングカラーグロス」、「ハンオールブロウカラ」。


そんな3アイテムがポーチにすっぽり入るミニサイズになって登場します。


2025年10月18日（土）(※1)より、全国のロフト・プラザ・アットコスメ(※2)にて


数量限定で先行発売。その後2025年11月1日（土）(※1)より全国のバラエティショップ(※2)にて


数量限定で順次発売予定です。




ピンクオフィスに行けなかった人も、もう一度楽しみたい人も！


～ピンクオフィス人気アイテムがゲットできるチャンス～

2025年5月に韓国のソンス、日本の原宿で


オープンしたロムアンド初のフラッグシップ


ストア「ピンクオフィス」。ピンクオフィスに


行けなかった人、もう一度楽しみたい人に朗報！



ピンクオフィスでも人気を博していた


「ザジューシーラスティングティント ミニ」が


全国のバラエティショップ(※2)で購入可能に。


ティントに加え、大人気グロス「グラスティングカラーグロス」、べスコス多数受賞(※3)の


眉マスカラ「ハンオールブロウカラ」もポーチにすっぽり可愛いミニサイズになって登場します。





さらに、SNSで反響を呼んだピンクオフィス限定グッズ「ネオンムーンエンジェルスリーピー


テディ」のランダムボックスも販売。運が良ければ幸運のピンクチケットも手に入るかも!?


THE JUICY LASTING TINT MINI

全8色　内容量：1g　価格：825円(税込)



【Point】


●韓国・ソンスのピンクオフィスオープン後、2か月連続で売上1位(※4)を記録した人気アイテム



●誰でもデイリー使いしやすいカラー展開



●時間が経つにつれ唇に密着し、


二重コーティングしたようなツヤ唇へと導く










GLASTING COLOR GLOSS MINI

全7色　内容量：2g　価格：825円(税込)



【Point】


●うさぎ舌リップとして人気を博した


ロムアンドの人気カラーグロス



●鮮やかなカラーに重なるぷるぷる


エンジェルリング



●全カラー繊細なパール入りで、


さりげなく唇の存在感を引き立たせる






＼ミニはラメ入り(ハート)️／






HAN ALL BROW CARA MINI

全5色　内容量：4g　価格：825円(税込)



【Point】


●2023年の日本オフライン展開以降、


口コミサイト等で数々のべスコスを受賞(※3)



●さっとひと塗りで抜け感眉へと導く



●眉毛1本1本にしっかり密着し、


自然な立体感を演出








韓国に行けるチャンス!?ランダムボックスも同時販売

ロムアンド×ネオンムーンシークレットキーリングボックス　990円(税込)




～ピンクチケットの幸運を掴もう！～

１.ランダムで「シークレットピンクチケット」が入っているかも？(※5)


２.ピンクチケットから応募すると、抽選で韓国ソウル・ソンスの


「ピンクオフィス訪問体験」が当たるチャンス！


応募方法や詳細は店頭に掲示のQRコードから



rom&nd(ロムアンド)について


韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を


中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。


パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを


展開しています。日本では2019 年にティントリップ


「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を


販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。


以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、


コンスタントにヒット商品を生み出しています。



公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/


公式X 　　　　 https://x.com/romandyou


公式HP (KR) http://romand.co.kr/





iFamily SC Co. Ltd.について


2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した


ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された


商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を


導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により


蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、


SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。


2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル


ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。





(※1) 店頭開始日となり、購入可能日は各店舗により異なります。


(※2) 一部店舗では取り扱いがない場合があります。


(※3)【@cosme】ベストコスメアワード2023 下半期アイブロウ新人賞／ベストコスメアワード2023 ベストアイブロウ第3位／ベストコスメアワード2024 価格別賞ロープライス部門 アイブロウ第1位／ベストコスメアワード2024 ベストアイブロウ第1位／ベストコスメアワード2024 総合第3位【LIPS】月間トレンド賞2023年9月 コスメ部門3位／ベストコスメ2023 下半期こだわりアワードアイブロウ部門発色賞1位 ／ベストコスメ2023 下半期新作賞眉マスカラ部門1位 ／ベストコスメ2023 眉マスカラ部門2位／ベストコスメ2024 下半期こだわりアワードアイブロウ部門発色賞1位／ベストコスメ2024 眉マスカラ部門1位


(※4)2025年5月,6月韓国ソンスピンクオフィス売上ランキング基準


(※5)すべての商品に封入されているわけではありません。