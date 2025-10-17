rom&nd人気リップと眉マスカラがポーチにすっぽり可愛いミニサイズに！
ロムアンドを代表する3大アイテム「ザジューシーラスティングティント」、「グラスティングカラーグロス」、「ハンオールブロウカラ」。
そんな3アイテムがポーチにすっぽり入るミニサイズになって登場します。
2025年10月18日（土）(※1)より、全国のロフト・プラザ・アットコスメ(※2)にて
数量限定で先行発売。その後2025年11月1日（土）(※1)より全国のバラエティショップ(※2)にて
数量限定で順次発売予定です。
ピンクオフィスに行けなかった人も、もう一度楽しみたい人も！
～ピンクオフィス人気アイテムがゲットできるチャンス～
2025年5月に韓国のソンス、日本の原宿で
オープンしたロムアンド初のフラッグシップ
ストア「ピンクオフィス」。ピンクオフィスに
行けなかった人、もう一度楽しみたい人に朗報！
ピンクオフィスでも人気を博していた
「ザジューシーラスティングティント ミニ」が
全国のバラエティショップ(※2)で購入可能に。
ティントに加え、大人気グロス「グラスティングカラーグロス」、べスコス多数受賞(※3)の
眉マスカラ「ハンオールブロウカラ」もポーチにすっぽり可愛いミニサイズになって登場します。
さらに、SNSで反響を呼んだピンクオフィス限定グッズ「ネオンムーンエンジェルスリーピー
テディ」のランダムボックスも販売。運が良ければ幸運のピンクチケットも手に入るかも!?
THE JUICY LASTING TINT MINI
全8色 内容量：1g 価格：825円(税込)
【Point】
●韓国・ソンスのピンクオフィスオープン後、2か月連続で売上1位(※4)を記録した人気アイテム
●誰でもデイリー使いしやすいカラー展開
●時間が経つにつれ唇に密着し、
二重コーティングしたようなツヤ唇へと導く
GLASTING COLOR GLOSS MINI
全7色 内容量：2g 価格：825円(税込)
【Point】
●うさぎ舌リップとして人気を博した
ロムアンドの人気カラーグロス
●鮮やかなカラーに重なるぷるぷる
エンジェルリング
●全カラー繊細なパール入りで、
さりげなく唇の存在感を引き立たせる
＼ミニはラメ入り(ハート)️／
HAN ALL BROW CARA MINI
全5色 内容量：4g 価格：825円(税込)
【Point】
●2023年の日本オフライン展開以降、
口コミサイト等で数々のべスコスを受賞(※3)
●さっとひと塗りで抜け感眉へと導く
●眉毛1本1本にしっかり密着し、
自然な立体感を演出
韓国に行けるチャンス!?ランダムボックスも同時販売
ロムアンド×ネオンムーンシークレットキーリングボックス 990円(税込)
～ピンクチケットの幸運を掴もう！～
１.ランダムで「シークレットピンクチケット」が入っているかも？(※5)
２.ピンクチケットから応募すると、抽選で韓国ソウル・ソンスの
「ピンクオフィス訪問体験」が当たるチャンス！
応募方法や詳細は店頭に掲示のQRコードから
rom&nd(ロムアンド)について
韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を
中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。
パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを
展開しています。日本では2019 年にティントリップ
「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を
販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。
以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、
コンスタントにヒット商品を生み出しています。
公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/
公式X https://x.com/romandyou
公式HP (KR) http://romand.co.kr/
iFamily SC Co. Ltd.について
2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合した
ウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された
商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を
導いてきました。その後、2016年にウェディング事業により
蓄積されたコンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、
SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。
2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル
ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。
(※1) 店頭開始日となり、購入可能日は各店舗により異なります。
(※2) 一部店舗では取り扱いがない場合があります。
(※3)【@cosme】ベストコスメアワード2023 下半期アイブロウ新人賞／ベストコスメアワード2023 ベストアイブロウ第3位／ベストコスメアワード2024 価格別賞ロープライス部門 アイブロウ第1位／ベストコスメアワード2024 ベストアイブロウ第1位／ベストコスメアワード2024 総合第3位【LIPS】月間トレンド賞2023年9月 コスメ部門3位／ベストコスメ2023 下半期こだわりアワードアイブロウ部門発色賞1位 ／ベストコスメ2023 下半期新作賞眉マスカラ部門1位 ／ベストコスメ2023 眉マスカラ部門2位／ベストコスメ2024 下半期こだわりアワードアイブロウ部門発色賞1位／ベストコスメ2024 眉マスカラ部門1位
(※4)2025年5月,6月韓国ソンスピンクオフィス売上ランキング基準
(※5)すべての商品に封入されているわけではありません。