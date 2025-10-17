人気カーアクション映画「ワイルドスピード」シリーズをリアルに楽しめる新金型アイテム「ホットウィール ワイルド・スピード トヨタ チェイサー JZX 100」やプレミアムシリーズを10月下旬より発売開始

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区）は世界を舞台にしたド派手なスタント、数々の名車、そして人間味あふれる魅力的なキャラクターたちが観客を魅了する大人気アクション映画「ワイルドスピード」シリーズの劇中に登場した車種を再現したホットウィールのダイキャストカー商品「ホットウィール ワイルド・スピード」シリーズより5車種と、「ホットウィール ワイルド・スピード テーマ アソート - グラフィック・リミックス」、「ホットウィール プレミアム ワイルド・スピード TOKYO DRIFT」を10月下旬より発売いたします。

【Point】

・ 世界で多くの熱狂的ファンを持つ「ワイルドスピード」シリーズをモチーフにした

アイテムが新発売！

・ 当時のストリートカルチャーを表す「ワイルドスピード」シリーズ独自カスタムの

「トヨタ チェイサー JZX 100」、「1993 ホンダ シビック クーペ EX EJ1」が

新金型で登場！

・ 「ホットウィール プレミアム ワイルド・スピード TOKYO DRIFT」では、

「日産 シルビア（S15型）」など人気車種が豪華セットに！

・ 実際に走らせて楽しむのはもちろん、インテリアとして置いても楽しめるアイテム！

【ホットウィール ワイルド・スピード テーマ アソート - グラフィック・リミックス 詳細】

世界中で熱狂的な人気を誇るカーアクション映画「ワイルドスピード」シリーズに登場する名車を精巧に再現したアソートが新登場いたしました。ストリートレースの象徴とも言える「日産シルビア (S15)」、高回転型エンジンと流麗なボディラインが魅力の「ホンダ S2000」、そして重量感あふれるフルダイキャスト仕様でカスタムならではの迫力を備えた「アキュラ インテグラ セダン GSR」をはじめとした、映画の世界観を忠実に映し出した全5車種をラインアップしております。各モデルはボディカラーやホイールデザイン、塗装の質感に至るまで細部へこだわり抜かれており、コレクションとしてはもちろん、飾って楽しめる完成度の高いアイテムです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：各600円（税込660円）

発売日 ：2025年10月中旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W10.8×D3.5×H16.5

【ホットウィール ワイルド・スピード トヨタ チェイサー JZX 100 詳細】

「ワイルドスピード」シリーズ第3作『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』にて、RX-7（FD3S）とのドリフトバトルで強烈な印象を残したオールデンの愛車「トヨタ チェイサー JZX100」が、ホットウィールの新金型アイテムとして登場。映画本編で注目を集めた6代目チェイサーを、ホットウィールはイエローとブラックの特徴的なカラーリングで忠実に再現しました。新規金型による造形は、ボディラインやフロントフェイス、リヤ周りの細部にまでこだわり、実車が持つ重厚感とスポーティさがスケールモデルで表現されています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：850円（税込935円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W13.3×D4.1×H16.5

【ホットウィール ワイルド・スピード 1993 ホンダ シビック クーペ EX EJ1 詳細】

「ワイルドスピード」シリーズ第1作で主人公らが使用した6代目「ホンダ シビック」が、ホットウィールの新金型モデルとして登場。劇中では、主人公らが使用する黒いシビック3台が登場し、それぞれがほぼ同仕様に、VISのGTボンバー・エアロキットやヴェイルサイドのリアウィング、さらにグリーンのネオン管の装備など、当時のストリートカルチャーを象徴するカスタムが施されています。ホットウィールはこれらの特徴を細部まで忠実に再現しており、迫力あるエアロや独特のシルエットが精密に表現されています。ヘッドライトはリアルな印刷で仕上げられており、映画ファンやJDM好きのコレクターにとって見逃せない一台となっています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：850円（税込935円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W13.3×D4.1×H16.5

【ホットウィール ワイルド・スピード ランサー エボリューション IX 詳細】

「ワイルドスピード」シリーズの第3作、日本とアメリカを舞台にした『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』で、主人公がドリフトの腕を磨くために与えられたランサー エボリューション IXを再現。ホットウィールは実車の仕様に合わせて、中央に三角形の支柱がある、エボリューションVIII風のフロントグリルが装着されています。ランサー エボリューションは4輪駆動差の為、ドリフト走行には向きませんが、劇中車は後輪駆動に改造されています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：850円（税込935円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W13.3×D4.1×H16.5

【ホットウィール ワイルド・スピード ポルシェ 911 カレラ RS 3.8 詳細】

1964年に初代が発売されたポルシェ911シリーズ。911は車名で、世代を表現する際は「〇代目」とは呼ばずに、型式で呼ばれるのが一般的です。ホットウィールがモチーフにしたのは1989年に登場した3代目の964型で、911シリーズの歴史においては、サスペンション形式の刷新や4WDモデルの追加、空力性能の追求など、車体が一気にアップデートされたことで知られています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：850円（税込935円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W13.3×D4.1×H16.5

【ホットウィール ワイルド・スピード ランボルギーニ ガヤルド LP 570-4 スーパーレッジェーラ 詳細】

「ワイルドスピード」シリーズの第10作、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』の、ローマを舞台としたシーンにおいて、ファミリーのローマンが登場するのが、金色のメッキ・ラッピングが施されたランボルギーニ・ガヤルドです。眩しいボディ色は敵の視界で乱反射し、翻弄するにも有効という設定です。ホットウィールでは後期型の高性能仕様、スーパーレッジェーラをべースに劇中車同様の彩色をジンクメッキ＆カラークリア塗装で表現しています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：850円（税込935円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm）：W13.3×D4.1×H16.5

【ホットウィール プレミアム ワイルド・スピード TOKYO DRIFT 詳細】

「ワイルドスピード」シリーズ第3作『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』に登場した日本仕様の劇中車を集めた、豪華な5台セットがホットウィールから登場いたしました。日本とアメリカを舞台に展開する本作の中でも特に印象的なマシンが揃っており、映画ファン必見の内容です。

ブルーのボディにオレンジのグラフィックスが施された「日産 シルビア（S15型）」は、主人公ショーンがハンの愛車を借り、日本で初めてストリートレースに挑むシーンで登場。迫力ある走りと鮮やかなカラーリングで多くの観客の記憶に残る1台です。さらに、Z33型「日産 フェアレディZ」は、主人公のライバルである“ドリフトキング”ことタカシの愛車として登場。美しいシルエットとパワフルな走りを象徴する一台として物語を盛り上げました。ホットウィールでは、これらの劇中車を忠実に再現しつつ、精密なディテールや塗装の質感をミニチュアに落とし込んでいます。まるで映画の名シーンをそのまま手元に蘇らせるような仕上がりで、ファンのコレクションに相応しいアイテムとなっています。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：5,000円（税込5,500円）

発売日 ：2025年10月下旬発売

対象年齢 ：3才以上

パッケージサイズ（cm） ：W28.6×D13×H9.5

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、マテル・インターナショナル株式会社が企画・制作した商品です。

ホットウィールについて

ホットウィールは、現在までに80億台を製造している販売台数世界一のダイキャストカーブランドです。マテル社の創業者、RuthとElliot Handlerによって、バービーに次いで子どもたちの創造力を刺激する次なる商品を世に送りだそうと考えて作られたブランドです。1968年以来、1,000車種・2,000モデル以上の商品が登場しています。ホットウィールは毎週800万台以上の商品を製造し、全世界にて1秒に16台販売している、子どもから大人まで、世界中で幅広く人気があり販売されているブランドです。

