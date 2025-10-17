Number76 Jakarta、SCBDエリアにてリニューアルオープン

Paddling Seventy Six Sdn Bhd

2025年10月17日

インドネシア・ジャカルタ

東南アジアで圧倒的な支持を集める日系ヘアサロンブランド Number76（ナンバーセブンティシックス） は、2025年10月17日、ジャカルタ中心地・SCBDエリアにおいて旗艦サロンをリニューアルオープンいたしました。

新店舗は「Beauty & Lifestyle Hub」をコンセプトに、美容とライフスタイルが交差する全く新しい空間として誕生しました。これまでのヘアサロンの枠を超えた、体験型のラグジュアリースペースを提供します。

️概要

モダンでありながら温もりを感じさせる内装デザイン、ジャカルタ最大級の広さを誇る贅沢な空間、そして心を解きほぐすホスピタリティ。

Number76がこれまで築き上げてきた日本流の丁寧な技術とおもてなしを、グローバルな感性で再構築した、新たなブランドの進化形です。

さらに今回のリニューアルでは、東京・表参道で2020年まで多くのファンに愛された「76CAFE」 がサロン内に併設。



香り高いコーヒーや季節のドリンクを楽しみながら、美容とライフスタイルが交差する“体験の場”として再誕生しました。

ヘアサロンの中にカフェがあるのではなく、「カフェのように過ごすヘアサロン」そんな新しいラグジュアリーの形を提案します。

特徴

ジャカルタ最大級のサロン空間

自然光が降り注ぐ開放的なデザインと落ち着いたトーンのインテリアが調和する、贅沢なリラクゼーション空間。



「76CAFE」併設でヘアサロンの新しい体験

Number76各国拠点（東京、クアラルンプール、シンガポール、ジャカルタ）をテーマにしたドリンクを展開。ヘアとカフェが共鳴する“時間を味わう場所”として新たな価値を創造。



ASEAN全域に広がるブランドネットワーク

東京・クアラルンプール・シンガポール・ジャカルタに展開し、アジアの美容文化をつなぐハブとして地域発展にも貢献。

代表コメント

「ジャカルタは、Number76にとって特別な意味を持つ場所です。私たちはこの地で、単なる美容室を超えた“文化と体験の場”をつくりたいと考えました。新しいNumber76 Jakartaでも、“Be kind, Be polite, Be honest”の精神のもと、美しさと心地よさの両方を感じていただける空間を提供してまいります。」

- 浜口大介（Daisuke Hamaguchi）Number76 代表

店舗情報

店舗名： Number76 Jakarta

所在地： Ground Floor, Tower D, 18 Parc Place SCBD

営業時間： 10:00～21:00（木曜日のみ10:00～17:00）

リニュアルオープン日： 2025年10月17日

公式サイト：https://www.indonesia.number76.com

Instagram：@number76_jakarta(https://www.instagram.com/number76_jakarta/)

店舗連絡先：+62-21-5140-1776 / +62822 6122 7676 (WhatsApp)

本件に関する問い合わせ

Number76 Head Office

E-mail：a.ibuki@number76.com

担当 : 伊吹

Number76

Number76はその前身であるHair Salon NALUから始まります。



NALUとはハワイ語で「波」という意味。



流行の波を起こす、波紋を呼ぶようなスタイルを作る、パーマの形状であるWave。様々な 意味が込められた名前



そしてサーフィンを愛する浜口大介によって2001年11月、南青山で始まりました。



2011年、Hair Salon NALUの初の海外店舗Number76がクアラルンプールにオープンします。



「76」の意味はNALUの日本語の発音から由来しています。



NALUナルー＝なな、七・ろく、六。



国が違い、人が変わり、言葉が通じなくても一目でわかるブランド名とロゴ、創業時の「波・Wave」も忘れないように思いを込めた私たちのアイデンティティです。