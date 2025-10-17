こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
Digital Platformer株式会社様 事例紹介ページ公開のお知らせ
このたび、Digital Platformer株式会社様におけるオフショア開発支援の取り組みをテーマに、
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） サービスの導入事例が「お客様の声」ページに掲載されましたのでお知らせいたします。
Digital Platformer株式会社様とは、開発体制の強化を目的に、
ブライセン のオフショア拠点を活用した開発支援を行ってまいりました。
本特設ページでは、
・オフショア導入の背景と課題
・ ブライセン を選んでいただいた理由
・ブライセンへの評価
について、率直なご意見を伺っております。
本掲載では、 ブライセン のオフショア開発サービスを通じた
お客様との連携・体制づくりの実例をご紹介しております。
ぜひ以下よりご覧ください。
■掲載ページ：
「お客様の声」Digital Platformer株式会社 様
ベトナム人財活用｜システム開発事例｜ブライセン
