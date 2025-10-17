フェイスマスク製造機の世界市場2025年、グローバル市場規模（平面型製造機、折り畳み型製造機、カップ型製造機）・分析レポートを発表
2025年10月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フェイスマスク製造機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、フェイスマスク製造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のフェイスマスク製造機市場は2023年において数億ドル規模と推定され、2030年までにさらなる拡大が見込まれています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と予想されます。感染症拡大に対する防疫需要の高まりや、医療および産業分野での衛生管理意識の上昇が市場成長を支える主な要因となっています。
フェイスマスク製造機産業の全体構造を分析し、サプライチェーン、主要製造技術、特許動向、応用分野、地域別市場の動向、さらに主要企業の戦略を包括的に評価しています。製品は主に平面マスク製造機、折り畳みマスク製造機、カップ型マスク製造機に分類され、それぞれ医療用・産業用マスク生産に利用されています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
フェイスマスク製造機は、不織布、フィルター、ノーズワイヤー、耳ひもなどの複数素材を自動的に加工・組立・溶着し、マスク製品を完成させる装置です。製造ラインの全自動化が進み、生産効率と品質の安定性が大幅に向上しています。
新型感染症の流行以降、医療機関・製薬会社・防疫関連企業が生産能力を拡大し、世界各国で製造設備の導入が急増しました。また、医療用から一般消費者向けまで幅広い需要が継続しており、定期的な入れ替え需要も発生しています。現在では、AI制御による検品自動化、エネルギー効率向上、低騒音化といった技術革新も進行しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州では政府による医療備蓄政策や規制強化が進み、安定した需要が見られます。特に欧州は医療用マスクの品質基準が厳しく、高精度な製造設備の導入が増加しています。
一方で、アジア太平洋地域は市場全体の中心地として成長を続けています。特に中国は強力な製造基盤と政策的支援を背景に、世界最大のフェイスマスク製造機供給国となっています。日本、韓国、インドでも医療・衛生関連製品の需要増加により市場が拡大しています。南米や中東・アフリカでも、感染症対策の恒常化に伴い今後の需要拡大が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析の主要構成
本レポートでは、フェイスマスク製造機市場を包括的に理解するため、以下の要素を中心に分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
市場全体の販売数量、売上高、シェアを算出し、製品タイプ別（平面マスク機、折り畳みマスク機、カップ型マスク機）および用途別（N95マスク製造、医療用マスク製造、その他）に分類しています。
2. 産業分析
政府の政策、規制、技術動向、消費者行動を分析し、市場成長の要因と課題を明確化しています。
3. 地域分析
地域ごとの経済状況、産業基盤、インフラ整備状況を評価し、地域間の市場特性とビジネス機会を比較しています。
4. 市場予測
2019年から2030年にかけての販売数量および収益の推移を予測し、今後の市場成長シナリオを提示しています。
________________________________________
