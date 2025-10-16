「東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）」が二つ星受賞！民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」
2025年9月23日「民泊旅館フェス2025」が500名以上の来場者のもと開催され、フェス内のイベントである民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」受賞式では全国から1000施設近くの応募があった小規模宿泊施設の中から、セレクテッド50として最終審査。
今回は、見事二つ星に輝いた「東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）」をご紹介します。
https://www.airbnb.jp/rooms/1091740508798971121
東向島アーティストインレジデンスについて─
路地を歩くと、車が走らない静かな雰囲気の伝統的な木造の町家が見えてきます。
鳥のさえずりや子どもたちの笑い声が家の中に響き渡り、生活の中に溶け込み、ここを第二の家にしてくれます。
1階の寝室は、展示スペースやワークスペースとしてご利用いただけます。2階は寝室のみ。
この小さな家は、100年前の地震直後からダウンタウンの生活の舞台となっています。
リビング
本などの読み物
ダイニング
暖房、ダイニングテーブル
キッチン
コンロ、コーヒー、コーヒーメーカー、トースター、冷蔵庫、基本的な調理器具、炊飯器、電子レンジ、電気ポット、食器&カトラリー
洗面所
バスルーム
寝室
寝室1
布団3、遮光カーテン、予備の枕と毛布、ハンガー、シーツ類、エアコン、アイロン、衣類収納スペース、暖房
寝室2
シングルベッド2台、ハンガー、衣類収納スペース、シーツ類、エアコン、遮光カーテン、金庫
施設情報
●施設名：東向島アーティストインレジデンス
●エリア：東京都墨田区
●アクセス ：曳舟駅/京成曳舟駅から徒歩10分以内
民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」の星を受賞した施設一覧──
星の認定証
贈呈された盾
- ３つ星の認定施設（全2施設）
3つ星 認定定義：「そのために旅をする価値のある卓越した宿」
- - 玉城テラス（沖縄県南城市）https://www.airbnb.com/l/cuSu8Hwe
- - シトンガーデン イアオーム（北海道札幌市豊平区）
https://www.airbnb.jp/rooms/1030800269182400916
- ２つ星の認定施設（全9施設）
２つ星 認定定義：「遠回りしてでも行く価値のある宿」
- - Fuji Kurasu 響（山梨県南都留郡・富士河口湖町）
https://www.airbnb.jp/rooms/43190661
- - AT Akihabara No.5（東京都千代田区）
https://www.airbnb.jp/rooms/1054951043676726073
- - Fu-fú House Tokyo EBISU（東京都渋谷区）
https://www.airbnb.jp/rooms/840593813330032641
- - shirokuma（北海道函館市）
https://www.airbnb.jp/rooms/1320046363766773844
- - 東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）
https://www.airbnb.jp/rooms/1091740508798971121
- - Saravah 渋谷道玄坂（東京都渋谷区）
https://www.airbnb.jp/rooms/885892735791098116
- - MAKO HOTEL TOKYO（東京都新宿区）
https://www.airbnb.jp/rooms/826541404639026389
- - まほろば（山梨県南都留郡・富士河口湖町）
https://www.airbnb.jp/rooms/29225524
- - SAUNA FOREST CABIN 軽井沢 御代田 C棟 別邸（長野県北佐久郡御代田町）
https://www.airbnb.jp/rooms/1127929137229913561
- １つ星の認定施設（全13施設）
１つ星 認定定義：「近くに行ったら訪れたい宿」
- - Sukumo 10F（東京都千代田区）
https://www.airbnb.jp/rooms/757596670318963137
- - Sukumo 8F（東京都千代田区）
https://www.airbnb.jp/rooms/1201187484848009189
- - 富士ガーデンビュー「空と庭と」（山梨県南都留郡・富士河口湖町）
https://airbnb.jp/h/soratoniwato
- - Coral Sea Villa（沖縄県宮古島市）
https://www.airbnb.jp/rooms/867068869187827247
- - Shibuya Sakura room II（東京都渋谷区）
https://www.airbnb.com/l/jOVYVQcc
- - 和氣会々 新大久保（東京都新宿区）
https://www.airbnb.jp/rooms/946213159208545008
- - シトンガーデン ディマリップ（北海道札幌市）
https://www.airbnb.jp/rooms/50162542
- - Hibiki 北軽井沢（群馬県吾妻郡・嬬恋村）
https://www.airbnb.jp/rooms/1176370743577532700
- - 修善寺テラスヴィラ（静岡県伊豆市）
https://www.airbnb.jp/rooms/1247528173632848585
- - Dome in Fujiyoshida（山梨県富士吉田市）
https://www.airbnb.jp/rooms/1033046491975472592
- - 慶村刀（山梨県南都留郡・富士河口湖町）
https://www.airbnb.jp/rooms/1062695781821512978
- - SAUNA FOREST CABIN 軽井沢 御代田 A棟 zen-asobi（長野県御代田町）
https://www.airbnb.jp/rooms/658983174842405090
- - Premier Kinshicho（東京都墨田区）
https://www.airbnb.jp/rooms/1215868303472065960
イベント概要
イベント名：民泊旅館フェス2025【民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」】
日時：2025年9月23日（火）
10:00-18:00 セミナー
18:30- 20:30 交流会（ステイシュラン2025受賞式）
会場：産業貿易センター浜松町館
東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
登壇者：サバイバル投資家 生稲 崇（CashFlowグループ代表、不動産投資家）ほか、現役民泊オーナー等
主催：民泊旅館フェス実行委員会
詳細：https://japanstayfestival.com/
会社概要
会社名：CFコンサルティング株式会社
所在地：東京都北区志茂5-17-13
代表取締役：生稲 崇
事業内容：不動産投資オンライン講座、宿泊業、書籍執筆等
WEBサイト：https://cashflow365.net/
【報道関係者・取材希望の方へ】
個別インタビューのご相談も承ります。本件に関して、以下の視点での取材も可能です。
・日本を代表し世界と戦う小規模宿泊施設として
・空き家問題解決の新たなアプローチとして
・インバウンド需要と地方創生（地域雇用、地域消費向上）の結びつき
・個人投資家による社会課題、地域課題の解決事例として
・副業、複業時代の新しい働き方として