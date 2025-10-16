「東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）」が二つ星受賞！民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」

CFコンサルティング株式会社トップ画像（キャプションなし）

2025年9月23日「民泊旅館フェス2025」が500名以上の来場者のもと開催され、フェス内のイベントである民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」受賞式では全国から1000施設近くの応募があった小規模宿泊施設の中から、セレクテッド50として最終審査。

今回は、見事二つ星に輝いた「東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）」をご紹介します。

予約サイトを見る :https://www.airbnb.jp/rooms/1091740508798971121

東向島アーティストインレジデンスについて─

路地を歩くと、車が走らない静かな雰囲気の伝統的な木造の町家が見えてきます。

鳥のさえずりや子どもたちの笑い声が家の中に響き渡り、生活の中に溶け込み、ここを第二の家にしてくれます。



1階の寝室は、展示スペースやワークスペースとしてご利用いただけます。2階は寝室のみ。



この小さな家は、100年前の地震直後からダウンタウンの生活の舞台となっています。

リビング

本などの読み物

ダイニング

暖房、ダイニングテーブル

キッチン

コンロ、コーヒー、コーヒーメーカー、トースター、冷蔵庫、基本的な調理器具、炊飯器、電子レンジ、電気ポット、食器&カトラリー

洗面所

バスルーム

寝室

寝室1

布団3、遮光カーテン、予備の枕と毛布、ハンガー、シーツ類、エアコン、アイロン、衣類収納スペース、暖房

寝室2

シ⁠ン⁠グ⁠ル⁠ベ⁠ッ⁠ド2⁠台、ハンガー、衣類収納スペース、シーツ類、エアコン、遮光カーテン、金庫

施設情報

●施設名：東向島アーティストインレジデンス

●エリア：東京都墨田区

●アクセス ：曳舟駅/京成曳舟駅から徒歩10分以内

民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」の星を受賞した施設一覧──

星の認定証

贈呈された盾

- ３つ星の認定施設（全2施設）3つ星 認定定義：「そのために旅をする価値のある卓越した宿」- - 玉城テラス（沖縄県南城市）https://www.airbnb.com/l/cuSu8Hwe- - シトンガーデン イアオーム（北海道札幌市豊平区）https://www.airbnb.jp/rooms/1030800269182400916- ２つ星の認定施設（全9施設）２つ星 認定定義：「遠回りしてでも行く価値のある宿」- - Fuji Kurasu 響（山梨県南都留郡・富士河口湖町）https://www.airbnb.jp/rooms/43190661- - AT Akihabara No.5（東京都千代田区）https://www.airbnb.jp/rooms/1054951043676726073- - Fu-fú House Tokyo EBISU（東京都渋谷区）https://www.airbnb.jp/rooms/840593813330032641- - shirokuma（北海道函館市）https://www.airbnb.jp/rooms/1320046363766773844- - 東向島アーティストインレジデンス（東京都墨田区）https://www.airbnb.jp/rooms/1091740508798971121- - Saravah 渋谷道玄坂（東京都渋谷区）https://www.airbnb.jp/rooms/885892735791098116- - MAKO HOTEL TOKYO（東京都新宿区）https://www.airbnb.jp/rooms/826541404639026389- - まほろば（山梨県南都留郡・富士河口湖町）https://www.airbnb.jp/rooms/29225524- - SAUNA FOREST CABIN 軽井沢 御代田 C棟 別邸（長野県北佐久郡御代田町）https://www.airbnb.jp/rooms/1127929137229913561- １つ星の認定施設（全13施設）１つ星 認定定義：「近くに行ったら訪れたい宿」- - Sukumo 10F（東京都千代田区）https://www.airbnb.jp/rooms/757596670318963137- - Sukumo 8F（東京都千代田区）https://www.airbnb.jp/rooms/1201187484848009189- - 富士ガーデンビュー「空と庭と」（山梨県南都留郡・富士河口湖町）https://airbnb.jp/h/soratoniwato- - Coral Sea Villa（沖縄県宮古島市）https://www.airbnb.jp/rooms/867068869187827247- - Shibuya Sakura room II（東京都渋谷区）https://www.airbnb.com/l/jOVYVQcc- - 和氣会々 新大久保（東京都新宿区）https://www.airbnb.jp/rooms/946213159208545008- - シトンガーデン ディマリップ（北海道札幌市）https://www.airbnb.jp/rooms/50162542- - Hibiki 北軽井沢（群馬県吾妻郡・嬬恋村）https://www.airbnb.jp/rooms/1176370743577532700- - 修善寺テラスヴィラ（静岡県伊豆市）https://www.airbnb.jp/rooms/1247528173632848585- - Dome in Fujiyoshida（山梨県富士吉田市）https://www.airbnb.jp/rooms/1033046491975472592- - 慶村刀（山梨県南都留郡・富士河口湖町）https://www.airbnb.jp/rooms/1062695781821512978- - SAUNA FOREST CABIN 軽井沢 御代田 A棟 zen-asobi（長野県御代田町）https://www.airbnb.jp/rooms/658983174842405090- - Premier Kinshicho（東京都墨田区）https://www.airbnb.jp/rooms/1215868303472065960

イベント名：民泊旅館フェス2025【民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」】

【過去プレスリリース】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000137687.html

日時：2025年9月23日（火）

10:00-18:00 セミナー

18:30- 20:30 交流会（ステイシュラン2025受賞式）

会場：産業貿易センター浜松町館

東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

登壇者：サバイバル投資家 生稲 崇（CashFlowグループ代表、不動産投資家）ほか、現役民泊オーナー等

主催：民泊旅館フェス実行委員会

詳細：https://japanstayfestival.com/

