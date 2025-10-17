enishの新作麻雀ゲーム『雀エボライブ』、 人気VTuberグループ「あおぎり高校」とのコラボ第2弾を開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、新感覚麻雀ゲーム『雀エボライブ』において、2025年10月17日（金）より、人気VTuberグループ「あおぎり高校」とのインゲームコラボ第2弾を開始することをお知らせします。

コラボ期間は、あおぎり高校メンバーのボイス付きキャラクターが手に入るガチャなどが実施されます。

また、期間中にアプリにログインしたユーザー全員に、あおぎり高校ホーム画面やあおぎり高校の麻雀牌などスペシャルゲームアイテムをプレゼントいたします。

■ 雀エボライブとは

『雀エボライブ』は、「スキルあり麻雀」、「ハプニングあり麻雀」、そして「美少女雀士たちとの対局」を特徴とした新感覚エンタメライブ麻雀ゲームです。通常の麻雀が楽しめるモードとは別に、異能スキルを駆使した爽快な麻雀バトル、予測不能なハプニングが巻き起こる麻雀対局、そして美少女雀士たちがリアルタイムで一喜一憂する臨場感溢れる実況が流れる、エンタメモードの麻雀が楽しめます。麻雀初心者でも楽しめるサポート機能も充実しており、麻雀初級者から麻雀上級者まで、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。

エンタメ麻雀モードの詳細：

『雀エボライブ』と従来の麻雀ゲームの最大の違いは、「エンタメ麻雀モード」の存在です。同モードは、2つの要素「異能スキル」「びっくりハプニング」で構成され、刺激的で戦略性の高い対戦をお楽しみいただけます。

「異能スキル」

各ドール（キャラクター）は「異能スキル」を持っています。たとえば、「槓霊降臨」では大量のドラ牌を引き寄せたり、「幻視」では、対局相手の手牌の一部を透視する能力を発揮できたりします。プレイヤーはスキルの存在により、麻雀本来の面白さはそのままに、よりスリリングな駆け引きを楽しめます。

「びっくりハプニング」

対局中に低確率で発生し、局全体に影響を与える大規模なイベントが「びっくりハプニング」です。手牌のシャッフルや特定牌のボーナス化など、予測不能な展開が対局の命運を左右し、緊張感と興奮を高めます。

■ あおぎり高校コラボについて

人気VTuberグループ「あおぎり高校」とのコラボでは、登場するメンバーのボイス付きのキャラクターの他、雀卓やリーチ棒、麻雀牌など、あおぎり高校の魅力が詰まったコラボアイテムが多数登場します。中には、ログインするだけで全員もらえるアイテムも！ぜひあおぎり高校コラボにご期待ください！コラボは前半と後半に分かれており、入手できるアイテムに違いがあります。いずれのアイテムもその期間中にしか獲得できませんので、ご注意ください。

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

【あおぎり高校コラボ 全期間を通じて入手可能なアイテム】

期間：2025年10月3日（金）11:00 ～2025年11月1日（土）10:59

あおぎり高校スペシャルホーム画面

あなたの雀エボライブのホーム画面が、あのあおぎり高校の風景に変わります。

【あおぎり高校 コラボガチャ第2弾】

期間：2025年10月17日（金）11:00 ～2025年10月31日（金）10:59

ボイス・スタンプ付きキャラクター：

山黒音玄我部りえる春雨麗女

あおぎり高校スペシャルインゲームアイテム：

あおぎり高校の麻雀牌

あおぎり高校モデル（アクセサリー）

その他、「あおぎり高校の和了演出」も排出予定です。

■ 雀エボライブの入手方法

本タイトルは、iOS端末、Android端末、WindowsPCでお楽しみいただけます。それぞれのデバイスでの入手場所は以下の通りです。

配信プラットフォーム：

・Appstore（iOS端末）

https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117

・Google Play（Android端末）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo

・公式ウェブサイト（Windows PC）

https://jongevo.enish.com/pcplay

■ 「あおぎり高校」とは

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

「あおぎり高校」公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年10月時点)

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

■ 雀エボライブ

タイトル：雀エボライブ

スマートフォン：https://jongevo.go.link/1tQNg

ゲームアプリ公式WEBサイト：http://jongevo.enish.com/

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/jongevolive

ゲーム公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@jongevolive

対応OS：iOS / Android / PC / Steam

利用料金：基本プレイ無料 / アイテム課金制

著作権表記：(C)enish, Inc. / (C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営