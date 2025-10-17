大和ネクスト銀行の「応援定期預金」 16回目の寄付金贈呈について

株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）は2025年10月に、2025年4月～2025年9月分の「応援定期預金」の寄付金を応援先へ贈呈しましたので、お知らせいたします。

2017年11月より取り扱いを開始した応援定期預金は、今回で16回目の寄付金贈呈となります。今回約699万円を寄付し、累計の寄付金額は約11,450万円となりました。

今後とも“社会課題解決に貢献できる預金”である“大和ネクスト銀行「応援定期預金」”をよろしくお願い申し上げます。

記

●2025年10月贈呈の応援先および寄付金額一覧（応援先として選定した時期が新しい団体より表記）





※中央共同募金会を通じた寄付となります。

※こども食堂（石川・北海道・神奈川）のうち、北海道のこども食堂「もくきち」は、2026年3月末をもって活動休止予定のため、今回から寄付金を贈呈しておりません。その他、石川県のこども食堂（わ・もっそ こどものレストラン）、北海道のこども食堂（ぽっけこども食堂）、神奈川県のこども食堂（地域食堂めさみーる+メサ・グランデ、ずし子ども0円食堂プロジェクト）には引き続き寄付金を贈呈いたします。

●累計寄付金額





※2021年度上期および2021年度下期の寄付金額は、大和ネクスト銀行開業10周年を記念したチャリティイベントの寄付金合算後の金額。

●「応援定期預金」の商品概要 （詳しくは大和ネクスト銀行のウェブサイトをご確認ください）





＊応援定期預金のお預入れは、お客さまによる寄付行為ではありません。そのため、寄付を証する書面等の発行はありません。税制等について、詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。

●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

