大阪・関西万博、関西は満足度8割！来場者のうち４割が２回以上リピート 満足度１位「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」“行きたくても行けなかった”パビリオン「住友館」「null²」

【図1】年代別 大阪・関西万博への見込み来場率







■来場1日あたり1人分の平均支出額は関東の方が約12,000円と関西より多く、遠出ならではの“旅先での特別体験”としての消費傾向がうかがえる



万博来場者の1日あたり1人分の支出額をみると（図2）、平均支出額は関東が12,603円、関西が7,488円という結果に。関西在住の来場者はリピーターが多く、1回あたりの支出額でみると比較的抑えられていたと予想できます。一方で、関東在住の来場者は来場回数が1回のみという割合が高く、遠方からの訪問という特別感もあり、旅先の思い出になるような体験やお土産、記念グッズへの支出額が高いと考えられます。また、万博公式キャラクター「ミャクミャク」グッズの購入経験（自分のために／家族や友人・知人のために）を東西で比較すると、関東在住の来場者の方が購入経験率が高く、支出額の高さには「ミャクミャク」グッズの購入も影響しているかもしれません。

関西では高い来場率とリピート回数により地元密着型のイベントとして定着した一方、関東在住の来場者では “旅先での特別体験”としての消費傾向が強くみられ、万博の楽しみ方に違いがあることが分析できます。









【図2】大阪・関西万博における来場1回あたりの支出額





■訪問率の高かったパビリオンは「コモンズＡ～Ｄ館」、満足度は「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」が約９割で1位！「住友館」や「null²」は“行きたくても行けなかった”パビリオン上位に



万博来場者が実際に訪れたパビリオンをランキングにしたところ（図3）、1～4位には「コモンズＡ～Ｄ館」がランクイン。各館内には、さまざまな国のブースが並んでおり、一度の入場でお得感があることや予約なしでスムーズに入場できる快適さが人気を集めたようです。5～9位には、予約不要で立ち寄ることができ、没入感のある体験が魅力のパビリオンが並びました。10位の「日本館」は、開催国のパビリオンで、ドラえもんなども登場し、幅広い層に親しみやすい内容も人気の理由の一つです。予約制ながら自由入場が可能な時間帯もあり、比較的訪問しやすいパビリオンだったといえます。









【図3】訪問率が高いパビリオンTOP10（2地区計・万博来場経験者）







一方、人気の高いパビリオンの中には、事前予約の抽選倍率の高さや長時間の待機列などの理由から「行きたくても行けなかった」というケースが見受けられました。図4ではパビリオンごとに万博来場者の関心度割合を、実際の訪問率で割り、「ギャップスコア」を算出しました。ギャップスコアが高いほど、関心が高かったものの実際に訪問した人が少なかったパビリオン、つまり人気のあまり行くことが難しかったパビリオンと言い換えることができます。没入感のある体験で話題になった「住友館」や「null²（ヌルヌル）」は、予約制であるうえ入場枠が限られるなど抽選倍率が高く、“行きたくても行けなかった”パビリオン上位にランクインしました。









【図4】訪問難易度が高いパビリオンTOP３（2地区計・万博来場経験者）